México no descarta ir a la ONU por las medidas migratorias de Trump

El gobierno mexicano rechazó las nuevas medidas migratorias de Washington que multiplicarán las deportaciones, una directiva de Trump que reactivó la tensión bilateral horas antes de la visita al DF de los secretarios de Estado y Seguridad estadounidenses.

“Quiero dejar en claro, de la manera más enfática, que el gobierno y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que, de manera unilateral, un gobierno quiere imponer a otro. Eso no lo vamos a tolerar porque no tenemos razón para hacerlo, no es en el interés de México”, advirtió el canciller Luis Videgaray.

Las declaraciones responden a la decisión de Trump, que, tras fracasar en su intento por vetar la entrada al país a miles de musulmanes por decreto, estableció nuevas directrices para acelerar, potenciar y ampliar las causales de deportación de inmigrantes indocumentados y decidió aumentar en 15.000 agentes la dotación de personal de los organismos de control aduanero y de fronteras.