Peña Nieto suspendió la reunión con Trump

Lo informó luego de las declaraciones del mandatario norteamericano, quien exige que México pague la construcción del muro

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció que no asistirá a una reunión con su par estadounidense Donald Trump, prevista para la semana próxima en Washington, luego de que este último tuiteara que el encuentro debía suspenderse si México no aceptaba pagar por el muro fronterizo.

“Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @Potus (president of the United States)”, afirmó Peña Nieto en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, reiteró la voluntad de México “de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones”.

El anuncio del gobernante mexicano se produjo horas después de que Trump amenazara con cancelar la reunión con Peña Nieto si su país no aceptaba pagar por el “tan necesario” muro que quiere construir en la frontera para detener la inmigración ilegal.

“Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)”, señaló Trump en Twitter.

La cancelación del encuentro era una fruta que se caía de madura, no solo a raíz de los comentarios de Trump, sino tras la avalancha de críticas que, desde el miércoles, recibió Peña Nieto en su país por no suspender la visita pese a la firma de un decreto por parte de Trump para la construcción del muro en la frontera común.

Algunos líderes políticos opositores mexicanos tildaron de “humillación” que el presidente estadounidense amenazara con cancelar la cita e instaron al mandatario mexicano a que no asistiera a la Casa Blanca.

Crearán impuesto para financiar el muro

Trump pidió crear un impuesto del 20% a todos los productos mexicanos importados al país para pagar el muro fronterizo que propone construir, informó el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer. El anuncio se realizó en el avión que trasladaba al mandatario de regreso a Washington desde Filadelfia, donde se realizó un encuentro con todos los legisladores republicanos, la nueva mayoría oficialista, para delinear la estrategia a seguir en los próximos años.

El vocero presidencial explicó que este nuevo impuesto “claramente provee la financiación y lo hace en una forma en la que el contribuyente estadounidense es respetado completamente”.