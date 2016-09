Publican la foto del sospechoso de estar detrás de los estallidos en Nueva York

La Policía neoyorquina difundió el identikit de un hombre de 28 años vinculado con la explosión en el barrio de Chelsea, en Manhattan. Se trata de Ahmad Khan Rahami, de 28 años, afgano naturalizado estadounidense. Es residente en la ciudad de Elizabeth, en Nueva Jersey.

El sospechoso, cuya fotografía fue difundida por los investigadores estadounidenses, "está armado y es peligroso", dijo el alcalde de Nueva York , Bill de Blasio.

Las autoridades interrogaron hoy a varias personas para tratar de concretar cualquier posible relación entre varios incidentes con dispositivos explosivos en dos días.

El sábado por la noche, una explosión golpeó un bullicioso barrio de Nueva York y un dispositivo explosivo fabricado con una olla a presión se encontró a unas manzanas de distancia. Antes, había estallado una bomba de tubo en New Jersey y el domingo por la tarde se encontraron cinco artefactos explosivos cerca de una estación de tren en Elizabeth.

El gobernador del estado, Andrew Cuomo, dijo el sábado que la explosión de Manhattan que hirió a 29 personas no parecía estar relacionada con el terrorismo internacional.

En los lugares de los dos estallidos se encontraron celulares. Una fuente de un cuerpo federal de seguridad dijo que la bomba en la ciudad de Nueva York contenía residuos de un explosivo utilizado a menudo para prácticas de tiro y que puede adquirirse en muchas tiendas de material deportivo. El descubrimiento de esa sustancia, llamada Tannerite, podría ser importante en las pesquisas sobre si los tres incidentes están relacionados.

La explosión en Manhattan y la bomba de tubo en New Jersey no parecían estar relacionadas, indicaron las autoridades, aunque no descartaron ninguna hipótesis.

Anoche se encontraron más dispositivos sospechosos cerca de una estación de tren en Elizabeth.

Dos hombres encontraron los dispositivos en una mochila dentro de una papelera en torno a las 20:30 del domingo, explicó el alcalde de Elizabeth, Christian Bollwage. Más tarde se descubrió que había cinco artefactos en la bolsa, uno de los cuales estalló cuando los artificieros intentaban desactivarlo con un robot. No se registraron heridos.