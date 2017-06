Renunciaron dos jefes de personal en el gobierno británico

Los jefes de personal del gobierno británico, dos funcionarios de gran influencia y cercanía con la primera ministra Theresa May (foto), renunciaron tras el resultado de las elecciones generales del jueves pasado, en las que el conservadurismo perdió la mayoría absoluta, a pocos días de iniciar las negociaciones para el brexit.

“Acepto la responsabilidad por mi tarea en esta campaña electoral, que era supervisar nuestro programa político”, afirmó en un comunicado Nick Timothy y en paralelo a la renuncia de su par, Fiona Hill, quien comunicó su decisión por medio de un portavoz del Partido Conservador.

Timothi y Hill fueron el principal blanco de las críticas por su papel en la campaña electoral del Partido Conservador, en la que tuvieron un papel protagónico.

En su nota de renuncia, Timothy aseguró que el programa conservador, de cara a las elecciones, no era su “proyecto personal”, como han sugerido algunos medios, sino que fue el resultado de “meses de trabajo” de todo el equipo de gobierno. Pese a las presiones para dar un paso al costado, May aseguró que no piensa renunciar y confirmó en sus puestos a cinco de los principales ministros de gobierno.

La primera ministra apunta a formar una alianza con los unionistas de Irlanda del Norte, que obtuvieron diez bancas.