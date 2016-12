Sanciones a Rusia: Putin aseguró que "no expulsará a nadie"

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció hoy que no expulsará a ningún diplomático estadounidense, en respuesta a las sanciones impuestas ayer por Washington por el presunto hackeo informático al Partido Demócrata, que, según la Casa Blanca, influyó a favor de Donald Trump en las elecciones presidenciales.

"No le vamos a crear problemas a los diplomáticos estadounidenses. No expulsaremos a nadie. No prohibiremos ni a sus familias, ni a sus hijos disfrutar de sus lugares habituales de descanso en las fiestas navideñas", aseguró Putin en una declaración difundida por el Kremlin.

Putin, quien ha negado siempre que el Kremlin esté detrás de los ataques cibernéticos contra Estados Unidos, destacó que Rusia "se reserva el derecho a tomar medidas de respuesta", ya que "teniendo en cuenta la práctica internacional, la parte rusa tiene todos los motivos para una adecuada respuesta".

Pero, agregó, "no nos rebajaremos al nivel de diplomacia irresponsable y de 'andar por casa' y los próximos pasos para el restablecimiento de relaciones ruso-estadounidenses los tomaremos partiendo de las políticas que proponga la Administración del presidente Donald Trump".

Putin aseguró que las sanciones adoptadas ayer por la Casa Blanca son "pasos provocadores" que buscan "dañar aún más" las relaciones bilaterales, lo que se contradice con los intereses de ambos pueblos y con la responsabilidad de Rusia y Estados Unidos en mantener la seguridad global.

Lamentó que la administración de Barack Obama termine su segunda mandato de esa forma, pero, igualmente, le deseó al presidente saliente y a su familia unas felices fiestas.

"Saludo también por las fiestas al presidente electo Donald Trump y a todo el pueblo norteamericano", agregó e invitó a los hijos de los diplomáticos de Estados Unidos a asistir a la tradicional fiesta de Año Nuevo en el Kremlin.

El ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, le había propuesto esta mañana a Putin expulsar a 35 diplomáticos estadounidenses en respuesta a la medida adoptada por Washington.

"La reciprocidad es ley diplomática en las relaciones internacionales. Por eso proponemos al presidente de Rusia que declare personas non grata a 31 funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Moscú y a otros cuatro del Consulado estadounidense en San Petersburgo", señaló.

Horas antes, una vocera del Ministerio había anticipado que se estaba estudiando la respuesta a las sanciones.

Este viernes "habrá declaraciones oficiales, contramedidas y muchas cosas más", anunció en el Facebook la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajarova.

"América y el pueblo estadounidense han sido humillados por su propio presidente. No por terroristas internacionales ni por tropas enemigas. Esta vez la bofetada a Washington se la ha propinado su propio señor", reaccionó la diplomática rusa a las sanciones aprobadas por el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama.

Zajarova tachó a la administración saliente de "grupo de fracasados en política exterior, enojados y poco inteligentes", que han propinado "un golpe destructor al prestigio y el liderazgo de Estados Unidos".

"El espectáculo se ha acabado. Barack Obama y su iletrado equipo han revelado al mundo su principal secreto: la exclusividad enmascara la debilidad", dijo en alusión al discurso pronunciado por el presidente estadounidense en la Academia Militar de West Point en 2014, en el que se refirió a la "exclusividad" de su país para defender la democracia en todo el mundo.

Las sanciones anunciadas por Estados Unidos incluyen la expulsión de 35 diplomáticos rusos, a los que Washington ha acusado de ser agentes de los servicios de inteligencia rusos.

