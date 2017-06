Se puso en marcha el veto migratorio de Trump

El decreto del republicano entró parcialmente en vigencia anoche, tras el acuerdo de la Corte. Prohíbe el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana

El decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe la entrada al país de todos los refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, empezó a aplicarse de forma parcial ayer por la noche.

La implementación fue posible gracias a la decisión de la Corte Suprema estadounidense, que el pasado lunes admitió el decreto migratorio del mandatario Trump y permitió la entrada en vigor de algunas partes de la normativa.

De esta manera, el gobierno de Trump le podrá negar la entrada al país a cualquier individuo que no pueda probar que tiene familiares en territorio estadounidense o tenga planes ya establecidos para trabajar o estudiar en organizaciones norteamericanas. En un escrito de trece páginas, se determinó que el gobierno de Estados Unidos podrá prohibir el ingreso de los “extranjeros que no tengan ninguna relación genuina con una persona o una entidad de Estados Unidos”.

La decisión oficial impactará directamente sobre los refugiados que, por definición, están huyendo de sus países de origen y no tienen por qué tener ninguna relación con

Norteamérica.

El decreto de Trump anula durante 120 días el programa de acogida de refugiados y también prohíbe durante tres meses el ingreso de los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana: Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.

Por caso, desde ahora, quienes quieran ingresar a suelo estadounidense deberán demostrar una relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estén en el país.