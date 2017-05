Taxista chileno le robó a dos argentinas y atropelló a un colombiano

Un taxista chileno intentó llevarse las valijas de dos turistas argentinas y un colombiano trató de ayudarlas. El conductor no frenó y lo atropelló. Todo fue capturado por un testigo que estaba en el lugar del accidente y grabó la escena con su smartphone.

El hombre atropellado se llama Daniel Márquez y tiene 18 años. "Le golpeé el vidrio de la parte frontal del auto para que se detuviera. Las argentinas seguían reclamando. Y él echó a andar el auto. Mi novia que estaba a mi izquierda, alcanzó a moverse. Yo no alcancé a salirme porque estaba al medio", dijo el Márquez a Las Últimas Noticias.

Comentó además que cuando vio que el auto iba directo a atropellarlo saltó sobre el capó: "Si no, me hubiera pasado por encima. Fue todo muy rápido y me salvó el instinto de supervivencia". En el hospital le diagnosticaron lesiones leves.

Si bien todo podría haber terminado peor, él asegura que no se arrepiente de lo que hizo. "Vivo hace tres años en Chile y nunca he tenido un problema, salvo por ayudar. Lo importante es que ellas recuperaron sus valijas y se detuvo al taxista", dijo según informa el medio BioBioChile.

El conductor intentó llevarse las valijas de dos turistas argentinas y atropelló a un joven de 18 años https://t.co/HkkSIWPths — Diario HOY (@diariohoynet) 29 de mayo de 2017