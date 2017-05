Escándalo en Brasil

Temer: "No renunciaré; repito, no renunciaré"

El presidente de Brasil Michel Temer brindó hoy una conferencia de prensa en medio del escándalo desatado luego de que se conocieran imágenes en los que se lo asocia con hechos de corrupción, y dijo que las explicaciones del episodio se darán en la Justicia.

El mandatario negó la renuncia al cargo en medio de la mayor crisis de su gobierno, originada por grabaciones de supuestas negociaciones por sobornos, por las cuales fue abierta una investigación sobre su conducta en el Supremo Tribunal Federal.

”La conversación fue grabada clandestinamente”, aclaró el mandatario, quien volvió a dejar en claro que no piensa renunciar a su cargo. "No renunciaré; repito, no renunciaré", dijo en un pronunciamiento en el que clamó su inocencia.

"Escuché el relato de un empresario que dijo que auxiliaba a la familia del ex parlamentario. En ningún momento compré el silencio de nadie. No le temo a ninguna delación. No necesito un cargo o fueros; siempre honré mi nombre", dijo Temer.

El presidente calificó las escuchas autorizadas por el Supremo Tribunal Federal como "pruebas clandestinas" y dijo que pidió el acceso a los audios que fueron grabados el mes pasado.