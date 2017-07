Estados Unidos

Tiroteo en un boliche de Arkansas dejó al menos 17 heridos





Un hombre abrió fuego en el local Power Lounge, ubicado en la ciudad estadounidense de Little Rock, y dejó un saldo de al menos 17 heridos, mientras que no se descartan personas fallecidas. Se desconocen los motivos del ataque pero las autoridades dijeron que no se trata de un acto terrorista.

Según las primeras informaciones policiales, una persona fue reportada en estado crítico, pero luego informaron que se encuentra estable y está mejorando. En tanto, los otros heridos no corren riesgo de perder sus vidas. Se trata de personas que sufrieron lesiones mientras escapaban desesperadamente del local y se pisaron.

La Policía afirmó que por el momento no dispone de ninguna información sobre la identidad del tirador -que escapó del lugar- y dijo que inició una investigación sobre el incidente.

