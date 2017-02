Trump criticó fuertemente al juez que rechazó su apelación sobre el veto inmigratorio

El presidente de Estados Unidos cuestionó a la Justicia de su país: “Los tribunales están haciendo el trabajo muy difícil”, manifestó

Donald Trump calificó a James Robart como un “autodenominado juez” luego de que el magistrado, con sede en Seattle, emitiera una orden de restricción temporaria contra las prohibiciones por 90 días que afectan a ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y otra de 120 para todos los refugiados.

“Simplemente no puedo creer que un juez ponga a nuestro país en tal peligro. Si sucede algo, culpenlo a él y al sistema de la Corte”, escribió en Twitter.

Los tuits de su red social intensifican la primera y mayor batalla legal de la presidencia de Trump, y amplían su ataque contra el sistema judicial del país.

Asimismo el vicepresidente Mike Pence lo defendió, incluso a pesar de que algunos republicanos alentaron al mandatario a moderar sus cuestionamientos contra el poder judicial. “El presidente de Estados Unidos tiene todo el derecho a criticar a las otras dos ramas del gobierno”, dijo Pence.

Algunos republicanos expresaron su intranquilidad con la situación. “Lo mejor es no individualizar jueces para criticarlos”, expresó el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell.

En Europa, contra Trump

Miles de europeos enfurecidos por la prohibición de inmigración, impulsada por el presidente norteamericano, se manifestaron el sábado en ciudades de todo el continente, pidiendo a los estadounidenses “desechar a Trump” y prometiendo que enfrentarán sus políticas.

En Londres, unas 10.000 personas participaron de la manifestación en la que se escuchó la consigna “Theresa May: shame on you” (Theresa May: das vergüenza), para denunciar el apoyo de la primera ministra británica al nuevo líder estadounidense.

En París y Berlín, por su parte, alrededor de mil personas también salieron a protestar, mientras que manifestaciones más pequeñas, de varios cientos de personas, tuvieron lugar en otras ciudades británicas como las de Manchester y Birmingham.