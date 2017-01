Trump destacó el rol de la Argentina en la región

El presidente electo reconoció el "nuevo clima" y mostró interés por el país

Donald Trump mostró interés por la Argentina, reconoció el "nuevo clima" desde la llegada de Mauricio Macri al poder y destacó el rol del país en la región.

Acompañado por su yerno y designado futuro asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, Trump mostró interés cuando le comentaron los "cambios en la relación bilateral" ocurridos a partir de diciembre de 2015. Todo eso transcurrió en una reunión del presidente electo con analistas en temas regionales, quienes dieron sus puntos de vista en cuestiones políticas, económicas y diplomáticas.

El encuentro fue a puertas cerradas, en el despacho que Trump posee en el piso 26 de la torre que lleva su nombre, en el corazón de Manhattan. Duró cerca de 20 minutos y algunos de sus detalles fueron comentados a la nacion por dos de sus asistentes, el ex embajador de Guatemala en Washington Julio Ligorria y el ex asesor en temas hispanos durante la gestión de Barack Obama el cubano norteamericano Freddy Balsera. También asistieron el ex subsecretario para asuntos públicos del Departamento de Estado de los Estados Unidos David Duckenfield, así como Carlos Giménez, quien trabajó en Florida durante la campaña electoral.

"Es todo un dato que, a una semana de asumir, el presidente electo se haya dado este tiempo para hablar, escuchar opiniones y diagnósticos de la región", dijo Ligorria.

La Argentina estuvo entre los tres temas por los que Trump mostró interés en la ocasión. Los otros dos fueron la inmigración de "niños no acompañados" -el drama por el que miles de menores de edad llegan a los Estados Unidos huyendo de la violencia de sus países- y la situación en Venezuela.

Kushner intervino cuando se habló del país caribeño y citó los casos de los detenidos Leopoldo López y Antonio José Ledesema, el ex alcalde de Caracas detenido hace dos años por orden del gobierno de Nicolás Maduro.

Se sabe que Trump conoce quiénes son los Macri y cuál ha sido el giro en el país desde que se produjo el cambio de gobierno, tras la salida de Cristina Kirchner .

"Se han recuperado dinámicas perdidas en la buena relación bilateral y eso es bueno para ambas partes", se dijo en el encuentro con los especialistas regionales. Trump parecía bien informado. Incluso, hasta habría revelado una de sus fuentes de información. Esto es, "lo que le cuentan" los argentinos que visitan el Trump National Doral, un complejo turístico de lujo que el magnate posee en Florida.