Un muerto y tres heridos tras tiroteo en un hospital de Nueva York







Al menos una persona murió y varias resultaron heridas hoy en un tiroteo en el Hospital Bronx-Lebanon de Nueva York y la policía busca como presunto atacante a un hombre que iba vestido con una bata de médico y que sería un ex empleado del centro de salud, informó la cadena de noticias estadounidense CNN.

"No es un acto terrorista pero es igualmente trágico", valoró el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. En tanto, el vocero de la Políca de Nueva York, J. Peter Donadl, confirmó que el hombre fue abatido y que la situación ya está controlada. Sin embargo, no precisó detalles y no se pudo confirmar si fue abatido por disparos de agentes policiales o si se suicidó.

El lamentable episodio se produjo a las 14.45 hora local en la costa este estadounidense. De acuerdo con la versión de testigos, el tiroteo tuvo lugar en una de las plantas altas del centro sanitario, y los trabajadores quedaron confinados en sus habitaciones.