Venezuela: Corte anula la inmunidad parlamentaria

Para el máximo tribunal, la Asamblea Nacional no puede tener fueros porque se mantiene “en desacato” al no destituir a diputados acusados de fraude. Las disputas políticas no cesan

La Corte venezolana resolvió que los parlamentarios carecen de inmunidad por estar “en desacato”, en un fallo que anula el acuerdo de los legisladores de mayoría opositora para pedir la aplicación en Venezuela de la Carta Democrática Interamericana.

“La inmunidad parlamentaria solo ampara los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional”, justificaron en un extracto de la sentencia los supremos venezolanos.

El Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato al Parlamento a comienzos de 2016 por considerar que no desvinculó formalmente a tres diputados acusados de fraude electoral. De esa forma, el TSJ (según los opositores, “al servicio” del gobierno de Nicolás Maduro) anuló todas las decisiones de la Asamblea, de mayoría opositora, pese a que la misma sostiene que ya cumplió con la separación de los tres legisladores.

El Tribunal se pronunció ayer sobre el fuero parlamentario en un fallo que anula el acuerdo aprobado el pasado 21 de marzo por los opositores, cuando pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar a su Consejo Permanente para evaluar la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela.

“Estado de conmoción”

El máximo tribunal fue aún más lejos y le pidió a Maduro que tome “las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”.