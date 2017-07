El planeta de los simios, en primera persona

Aleks Paunovic interpreta a Winter, el gorila albino, en la trilogía que dirige Matt Reeves y protagoniza Andy Serkis. En diálogo con este medio, el actor repasó su carrera y analizó distintos momentos de la escena hollywoodense

Hubo que esperar tres años después de la segunda parte de la trilogía para que, finalmente, El planeta de los simios: la guerra llegara a las salas de cine. Hoy, el filme se estrena en EE. UU. y en las próximas semanas llegará a las pantallas de nuestro país. Mientras tanto, los fanáticos argentinos podrán empezar a vivir la experiencia de la mano del canadiense Aleks

Paunovic, el actor que representa al gorila Winter, uno de los personajes que luchará junto a Caesar, interpretado por Andy Serkis (El señor de los anillos), contra el malvado coronel que será Woody Harrelson (Asesinos por naturaleza) por el destino de ambas razas.

Paunovic conversó con diario Hoy sobre lo que significa estar en esta saga que los críticos consideran “la mejor trilogía desde las primeras entregas de Star Wars”. Además, habló de su trabajo en la serie Van Helsing y sobre Matt Reeves, uno de los cineastas del momento, elegido para dirigir el filme The Batman que protagonizará Ben Affleck.

—¿Cuándo comenzaste a actuar?

—Empecé bastante tarde. Yo tocaba con una banda de heavy metal y el director de un casting vino después de un show para preguntarme si quería audicionar para un papel. Le dije que sí y terminé quedando. Me encantó la experiencia, y me dieron ganas de hacerlo otra vez. Entonces tenía poco más de 30 años.

—¿Recordás en qué momento se convirtió en un trabajo?

—Honestamente, nunca pensé que iba a ser profesional. Solamente estaba buscando algo que me permitiera expresar mi creatividad, algo que no solo me inspirara a mí sino también a otros. Nunca lo pensé como un trabajo, sino como una parte de mi vida. De repente, hubo un momento en el que me detuve y me di cuenta de que estaba viviendo de lo que amaba.

—Actuás en la serie Van Helsing, ¿qué significa para vos?

—Tengo que decir que Van Helsing es, literalmente, lo mejor que hice en mi vida. Es mi trabajo favorito, no solo por los guiones sino porque siento que con el elenco y la gente que trabaja en el show formamos una familia. Nunca trabajé con tanto esfuerzo en algo que me apasionara como esta serie. No puedo esperar a que los fanáticos vean la segunda temporada.

—El planeta de los simios: la guerra se estrena hoy, ¿qué podés contar sobre tu personaje y el trabajo que hizo Matt Reeves?

—¡Me estoy volviendo loco! No aguantaba a que se estrenara, se nota que estoy ansioso (risas). Mi personaje, Winter, está conflictuado. Es todo lo que puedo decir hasta que vean la película. Quisiera decir más, pero no puedo. Matt Reeves es, en serio, alguien que está en otro nivel. Esa es la razón por la que hace tantas cosas impresionantes y por la que lo eligieron para dirigir The Batman.

—¿Te gustaría que te convoque para estar en The Batman?

—Si me llamara para que le lleve el café en la nueva película de Batman, le preguntaría “¿con o sin azúcar?” (risas). Haría cualquier cosa en la que él estuviera involucrado y me sentiría privilegiado.

“Mi primer amor fue Rocky”

Como parte de una familia de boxeadores, no pudo escaparle a la tradición y desde muy chico se formó en ese deporte. “Siempre estuvo en mis venas”, afirmó Paunovic, y aseguró que el entrenamiento le sirvió en su carrera actoral “en el sentido de que hay un fluir, una disconformidad, un salir de la incomodidad y mantenerse relajado para poder mostrar lo que podés hacer frente a la adversidad. Actuación y boxeo son sinónimos”.

—Trabajaste con grandes actores como Tom Hardy, Michelle Pfeiffer, Kathy Bates y Ashton Kutcher, ¿hay alguien con quien te gustaría compartir un rodaje?

—Trabajar con talentos de ese calibre es algo que siempre me vuela la cabeza. He visto sus trabajos, que admiro, y de golpe los tenía junto a mí, trabajando. ¡Una locura! Es surrealista, hermoso y algo que espero seguir haciendo: trabajar con gente que admiro y me inspira.

Creo que la persona con la que me encantaría trabajar, sin dudas, es Sylvester Stallone. Mi primer amor fue Rocky. Esa película me hizo llorar, reír y me empujó a golpear un colchón atado a un palo que tenía en el sótano. Sí, definitivamente me gustaría trabajar con Stallone.