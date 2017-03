El teatro independiente platense llega al Coliseo

Hoy a las 21, cuando la obra Mujerpájaro se ponga en escena, comenzará un reconocimiento a diez piezas de nuestra ciudad que no forman parte de los circuitos comerciales. El director y la protagonista hablaron con Hoy

El Coliseo Podestá fue creado en 1886, cuando el teatro era uno solo y no existía la división entre comercial y under. Hoy a las 21, a partir de una iniciativa de su director, Gastón Marioni, se pondrá en marcha el ciclo Ciudad en escena, en el cual diez obras independientes platenses tendrán su espacio en el histórico escenario entre los meses de marzo y mayo. Mujerpájaro será la encargada de abrir el ciclo y encantar a los espectadores tras de la cuarta pared. Los dramaturgos que dieron vida a esta obra son su director Santiago Culacciati y la actriz María Eugenia Molinuevo, quienes en diálogo con diario Hoy reflexionaron sobre este momento tan importante.

—¿Cuándo nació y cómo fue el proceso de crear Mujerpájaro?

—SC: La obra la empezamos a crear en 2015 y la estrenamos en mayo de 2016. El proceso creativo fue intenso, ya que con Eugenia pensamos la obra desde la escena, tanto la dramaturgia, el lenguaje y la música. Trabajamos a partir de distintos estímulos. Imágenes, textos, objetos. Improvisamos hasta encontrar lo que buscamos. Llegamos a la idea de que los objetos encierran recuerdos e historias, las cuales definen un poco cómo somos. Le dimos al personaje la posibilidad de reencontrarse con los objetos e invocar el recuerdo y, de cierto modo, cuestionarlo.

—¿Con qué se va a encontrar el público?

—EM: Es una obra atravesada por el recuerdo y sus fantasmas. Volver para seguir. El material me conmueve. No estoy sola en escena, me rodean objetos personales y de otros, que hacen de esta pieza teatral un refugio.

—SC: El público se va a encontrar con una tragedia física, un trabajo de objetos y símbolos, con momentos cómicos y trágicos.

—¿Qué les produce llegar con Mujerpájaro a un escenario tan imponente como es el del Coliseo Podestá?

—SC: Actuar en el Coliseo nos genera un desafío en cuanto a lo espacial y su llegada a la platea. También una felicidad enorme de poder estar en un teatro tan bello y con tanta historia. Nos enorgullece estar seleccionados para el ciclo.

—EM: Actuar en el Coliseo Podestá es una acción maravillosa para defender los espacios públicos, estatales e históricos. Un espacio lleno de fantasmas teatrales, ¡espero estar a la altura de las circunstancias!

—¿Cómo ven el panorama actual de la escena teatral independiente de La Plata?

—SC: En relación con la actividad independiente en la ciudad, veo una gran cantidad de grupos y producciones. Cosas de muy buena calidad. Y creo que los grupos debemos afrontar la batalla de poder producir nuestras obras escapando a las formas de producción que propone el mercado, que a mi entender son demasiado ligeras, y quieren que sean fáciles de digerir.

—EM: El teatro independiente de La Plata es una fortaleza. Un espacio de trabajo y acción en constante crecimiento. El teatro independiente es el paisaje, ¡lo demás es puro decorado!

Cuando se baje el telón de esta pieza teatral en el Coliseo, situado en la calle 10 entre 46 y 47, habrá que esperar hasta el sábado para poder seguir disfrutando de las obras creadas por artistas independientes de la ciudad, cuando a partir de las 16 llegue el turno del infantil Alicia: ensueño de maravillas. Ese mismo día, a las 21, subirá al escenario la compañía David Señoran con Las Bestias.