13 reasons why: la escena más polémica

Katherine Langford, quien interpretó a Hannah Baker en la serie de Netflix, reveló lo difícil que fue filmar el momento de mayor controversia en la temporada

Si hablamos de producciones impactantes, 13 reasons why es sin dudas una de ellas. La serie original de Netflix, una de las más vistas de 2017, repercutió por la forma en que aborda temáticas polémicas como el bullying y el suicidio.

Como todo buen show, ganó detractores y fanáticos en todo el mundo. La mayoría de ellos quedó al borde del colapso con el capítulo final en el que se muestra cómo Hannah Baker, el personaje principal, se suicida cortándose las venas dentro de una bañera.

Para muchos, dicho momento fue clave porque desencadenó debates importantes entre el público sobre cómo evitar ciertas problemáticas. Sin embargo, otro gran número de personas lo vio como algo peligroso. Katherine Langford, quien interpretó a Hannah, habló por primera vez sobre esta escena y sobre las inquietudes que le surgieron mientras se preparaba para filmarla.

“Creo que visceral es una palabra realmente buena para describirla”, dijo Langford en una entrevista con Deadline. “No creo que jamás haya habido un momento en el que no quisiéramos mostrar el suicidio de Hannah, porque eso no sería permanecer fiel a la visión del show. Sentía que hubiera sido como endulzar la severidad del asunto. No es lindo, no es romántico, no es una hermosa tragedia. Es agonizante y físicamente doloroso de ver”, aseguró.

El responsable de la serie, Brian Yorkey, también defendió esta escena diciendo que “queríamos que fuera terrible verla, que quedara claro que no hay nada valioso, de ninguna manera, en el suicidio”.

Katherine afirmó que, si bien se preparó consultando con especialistas de la salud y psiquiatras, para filmar esta secuencia “aún había una parte de mí que estaba realmente triste por Hannah. Mientras interpretaba a esta chica, también quería decirle que no lo hiciera… La sentí como una persona real”.

Si bien no hay fecha confirmada para el estreno de la segunda temporada, vale recordar que la primera entrega de la serie se efectuó el pasado 31 de marzo, por lo que en 2018 podría pasar lo mismo con la continuación.