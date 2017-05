13 reasons why, la serie juvenil del momento

La ficción, que muestra las consecuencias del bullying, arrasa en las redes sociales y es la más vista de Netflix. En diálogo con este medio, Devin Druid y Tommy Dorfman, protagonistas de la historia, hablaron del éxito del show

Netflix lo hizo de nuevo. La productora y distribuidora número uno de series y películas a través de internet volvió a ganarle de mano a todas sus competidoras. Esta tendencia se viene marcando desde julio de 2016, cuando debutó Stranger things, se reforzó en noviembre, con The OA, y a fines de marzo de 2017 se terminó de afianzar con 13 reasons why (13 razones por las que...). La audiencia juvenil es suya.

En este sentido, la última ficción estrenada demostró que desde las oficinas de la empresa entendieron muy bien cómo captar seguidores, y exprimieron al máximo las redes sociales. Basta con entrar en Instagram para ver las distintas publicaciones que promocionan esta historia. Allí, los usuarios que postean son los personajes ficticios, que se expresan desde sus cuentas. Lo cierto es que 13 reasons why se ha transformado en la serie con más presencia en internet, superando las 3,5 millones de menciones, imponiendo hashtags (tendencias en Twitter) sin parar e incluso expandiendo la cantidad de seguidores de todos sus actores.

13 reasons why, que está basada en la novela homónima escrita por Jay Asher, cuenta con la producción de Selena Gomez, quien hasta se encargó de componer una de las canciones de la banda sonora. La trama muestra la historia de Hannah Baker, una joven norteamericana en el anteúltimo año de la escuela, que a razón del bullying constante que sufre toma la drástica decisión de suicidarse. Antes de hacerlo, deja siete casetes en los que señala a los trece responsables que, de alguna forma u otra, la impulsaron a quitarse la vida.

Dos de ellos son los personajes de Ryan y Tyler, interpretados por Tommy Dorfman y Devin Druid, respectivamente. En diálogo con diario Hoy, ambos contaron las sensaciones que les genera formar parte del éxito juvenil del momento.

—¿Esperaban que la serie tuviera tanta repercusión?

Tommy Dorfman:—No tenía idea del renombre que iba a tener cuando firmé mi contrato, pero estoy muy emocionado con 13 reasons why.

Devin Druid:—Estoy muy contento de que tanta gente hable de la historia de Hannah y de que se empiece a debatir sobre la seriedad de los problemas que nuestra serie trata. Todos sabíamos que el suicidio era un tema muy importante para abordar, pero ninguno esperaba la cantidad enorme de apoyo que recibimos del público. Fue muy alentador.

Creo con firmeza que el primer paso hacia la búsqueda de una solución para esta problemática es romper el estigma, demostrando que está bien hablar de eso. El tema central nos hizo notar la complejidad del asunto, tanto a mí como al resto del elenco.

—Para Tommy es el primer trabajo importante, ¿cómo llegaron a la serie?

T:—Hice una audición para conseguir mi papel.

D:—La primera vez que leí el guión, me presenté para interpretar a Clay (el protagonista). Tyler, mi personaje, no estaba originalmente en el borrador del piloto, pero la historia entera estaba tan bien escrita y me sentí tan identificado con ella, que supe que tenía que formar parte de alguna manera.

—Cuando la temporada finaliza, quedan algunas incógnitas, ¿habrá una segunda entrega?

D:—Una vez que empezamos a trabajar y pude ver el progreso de mi personaje a lo largo de la trama, me entusiasmé con la posibilidad de explorar su historia y sus experiencias. Definitivamente, parece tener muchos secretos y espero que tengamos la oportunidad de expandir esa trama. No escuché absolutamente nada de una segunda temporada, pero estoy totalmente interesado en volver y ver qué pasará con el futuro de Tyler.

El actor detrás de Tyler Down

En 13 reasons why, Devin Druid interpreta al fotógrafo de la escuela con aires de paparazzi, Tyler Down. El personaje está bastante relegado de los grupos de adolescentes y es tildado de raro, quedando aislado en más de una oportunidad. Incluso, el pequeño clan que conforman los protagonistas de las cintas que deja Hannah Baker deciden segregarlo.

A pesar de sus jóvenes 19 años, Druid ya tiene un currículum que le envidiarían varios aspirantes a ser estrella de Hollywood. Tuvo participaciones en House of cards, con un importante rol, en el que su personaje le donaba el hígado al presidente Frank Underwood (Kevin Spacey); y en Louie, la serie escrita, dirigida, producida y protagonizada por Louis C.K., reconocido por su trabajo como escritor y comediante en la televisión norteamericana. Allí encarnó a la versión joven del personaje principal.

—¿Qué significó trabajar con Louis C.K.?

—¡Fue una experiencia increíble! Es muy talentoso, y además de crecer como persona y como actor, tuve la oportunidad de apreciarlo más. Uno de los recuerdos que voy a guardar para siempre fue la vez que filmamos la última escena, una que no quedó en el capítulo, en la que me dormía en una zanja llena de hojas. Louis se me acercó, me rodeo con el brazo y salimos a caminar. En ese momento, me dijo las palabras más alentadoras que pude haber escuchado en esa etapa de mi vida: Vas a tener una carrera en esta industria por el tiempo que vos quieras. Se me salió el corazón. Saber que alguien con ese calibre de talento creía en mí y en mis habilidades fue lo mejor que me pudo haber pasado. Significó mucho para mí.

—Sos el héroe de House of cards, ¡le salvaste la vida a Frank!

—Fue estupendo trabajar ahí (risas). Tenía un amigo que estuvo en el show un tiempo y estaba muy entusiasmado con tener una oportunidad ahí. Así que ¡sí, lo hice! ¡Salvé a Frank Underwood! Fue divertido porque solo me dieron el libreto de ese episodio, así que no supe qué relación tenía la muerte de mi personaje con el resto de la trama hasta que la temporada se estrenó. Fue genial ver cómo mi pequeña participación tuvo un sentido tan grande.

¿Quién es Ryan Shaver?

El papel de Ryan Shaver se convirtió en el primer gran trabajo que le llegó a Tommy Dorfman, el joven de 24 años nacido en Atlanta. Si bien su personaje está solo en ocho de los trece episodios de la serie, fue lo suficientemente importante como para convertirse en una de las razones por las que Hannah Baker decidió suicidarse.

Además de estudiar en la misma escuela que la protagonista, Ryan es el encargado de llevar adelante una revista en la que se publican algunas de las cosas que suceden en el colegio, principalmente, chismes.

Son los primeros pasos en la profesión para Dorfman, que ya se encuentra trabajando en nuevos proyectos y no pasará mucho tiempo hasta que aparezca en alguna producción de la pantalla chica.

Cuando los intérpretes se inician en esta carrera suelen admirar a otros actores. Este es el caso de Tommy, quien, consultado por este medio, señaló a Toni Collette (Sexto sentido, Little Miss Sunshine) como una de sus referentes.