“A la televisión de aire le doy no más de cinco años”

Así lo cree el actor Maximiliano Ghione, quien actualmente comparte elenco con Isabel Macedo y Mariano Martínez en Amar después de amar

En la década de los noventa, Maximiliano Ghione se anotó en la Facultad de Derecho para seguir con el legado familiar. “Quería ser penalista como mi tío Ernesto”, reveló el intérprete. Sin embargo, nunca estuvo convencido de que ese fuera el camino correcto. Por eso, cuando su amiga Eugenia Villanueva le contó que Norman Briski daría unos seminarios de actuación en La Plata, Ghione decidió que ese era el rumbo a seguir.

—¿Cómo fue incursionar en el teatro con grandes maestros como Raúl Serrano y Norman Briski?

—Considero que tuve la mejor formación, me preparé con los mejores.

—Tenés una enfermedad que disminuye la audición, ¿cómo sorteaste esta dificultad en tu trabajo?

—Sí, se llama otosclerosis acúfena. Aprendí a actuar sin escuchar un pomo. Estudiaba la letra del otro y le miraba la boca para saber cuándo me tocaba hablar a mí, no fue tan difícil.

—¿Cómo es la experiencia de formar parte del elenco de Amar después de amar?

—Muy buena. Si se trabaja en equipo, es difícil que las cosas salgan mal, y en esta producción hay un buen elenco, grandes directores, técnicos soberbios y un equipo de arte muy capacitado. Si la historia es buena y está bien escrita, solo resta contarla bien. Y así fue: la contamos bien. Además, la producción tiene un departamento de casting que cuenta con un taller propio de formación de actores jóvenes que están en el elenco.

—¿Qué opinás de la televisión actual?

—Si lo que está en cuestión son los enlatados turcos o brasileños, pienso que nadie se pone en los zapatos de un gerente de programación. Si su trabajo es mantener el canal bien arriba, ¿para qué va a quitar a Los Simpson cuando gana en la franja horaria? ¿Cómo no van a comprar una novela proveniente de Turquía, que se sabe que ganará e incluso saldrá más barato que invertir en una ficción que puede no funcionar? Ojalá cambiaran estas circunstancias, pero la gente es la que elige a Onur (personaje de la novela Las mil y una noches). A la televisión de aire no le doy más de cinco años.

—¿Cuál es el rol en televisión que más disfrutaste?

—Sin dudas, Lucho, en Contra las cuerdas (2010). Fue una interpretación que hice con muchas ganas y amor. Era un proyecto de bajo presupuesto. De igual forma, no recuerdo ningún personaje del cual no me haya enamorado, de lo contrario, no creo que hubieran salido bien.

—¿Cuáles son tus planes para el resto del año?

—Tenemos un proyecto con una amiga. Se lo estamos mostrando, de a poco, a diferentes canales y productoras. Hasta el momento les gusta a todos y se trata de un formato de la televisión que se viene. Por ahora, es lo único contundente.

“La escuela de teatro platense es de las más prestigiosas”

Si bien es oriundo de Bahía Blanca, el intérprete vivió en diferentes ciudades de la Argentina. Una de ellas fue La Plata, donde asistió a la escuela Normal 3 y de la cual recuerda las aventuras con sus amigos de Gonnet. “Eran días de mucha alegría”, aseguró Ghione.

Hoy, pasaron siete años de su última visita extralaboral, después de la muerte de su madre. “No voy, porque es como si la viera en cada esquina”, sostuvo el actor, y además destacó culturalmente a los platenses: “Hace dos años fui junto con Roly Serrano a presentar una comedia en el Coliseo Podestá, la sala se llenó y no cabía ni un alfiler. Creo que al platense le gusta mucho ir al teatro, como también la cultura en general”. También señaló que “en el Teatro Argentino hay muchas cosas, y en la zona de 17 y 70, hay bares donde las personas pueden mostrar sus obras. Desde finales de la década de 1990, La Plata resurgió artísticamente. La Escuela de Teatro, junto con la de Santa Rosa en La Pampa, son las más prestigiosas y anheladas por cualquier actor”.