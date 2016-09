A Miriam Lanzoni le encanta que la miren

Separada de Alejandro Fantino, de quien no duda decir que es “el hombre de su vida”, Miriam Lanzoni hizo una íntima confesión: “Me encanta que me miren, me gusta ser sexy. Hay un lugar vanidoso en el que quiero verme bien y que me vean bien también, me hago cargo”. Y ella tiene con qué porque es dueña de un lomazo.

Con motivo del estreno de su obra de teatro ClimaX, se desnudó para el afiche y cortó el aliento de la platea masculina. Al respecto dijo: “El desnudo está sobrevaluado. Uno lo ve, cuatro personajes sin ropa, sí, es impactante, pero tiene que ver con la conexión desde lo humano. Culturalmente todavía no estamos preparados para ver desnudos”.