¿A quiénes perjudicaría el paro de guionistas?

Después de que el sindicato recibiera un gran apoyo para ir a huelga, algunas series podrían tambalear. Por ahora, la tranquilidad es para Twin Peaks y Game of thrones

En 1960, los guionistas pararon durante 21 semanas. En la década de los ochenta hubo tres huelgas de diferente duración, de la cual se destaca la de 1985, que ostenta el récord de duración con 22 semanas. A partir de allí, pasaron casi veinte años hasta que el sindicato aprobó otra huelga a finales de 2007, que duró cien días.

No es una situación totalmente extraña la que viven actualmente los escritores de libretos nucleados en la Writers Guild of America (WGA), que el lunes pasado aprobaron ir a huelga gracias al 96,3% de votos positivos de los 6.310 guionistas que se presentaron a sufragar. El acuerdo trianual con el que se organizan los salarios vence el 1º de mayo, y a partir de allí podría verse afectada la continuidad y el inicio de las producciones televisivas.

¿Cuáles son? Lo mejor es comenzar con las series que ya han salvado la cosecha, y tienen sus temporadas listas para rodar. En este grupo se encuentran programas como Orange is the new black, la venidera Twin Peaks y Game of thrones.

Con respecto a la saga creada por George Martin hay que aclarar que sí podría complicarse el rodaje de la octava y última entrega. En este sentido, el guionista a cargo del segundo episodio de dicha temporada, Bryan Cogman, manifestó su agradecimiento desde Twitter a un colega suyo, Sean Collins, que se había expresado desde la red social sosteniendo que “la huelga es una historia sobre los derechos de los trabajadores, y no sobre cómo joderá las maratones de temporadas. Solidaridad, críticos y periodistas del entretenimiento”.

Entonces, ¿quiénes serán los grandes perjudicados? En primer lugar caerán los late night shows, un formato esencialmente norteamericano que prácticamente no se consume en la Argentina. También complicará el final de temporada de Saturday night live, show de sketches absurdos al que todavía le quedan tres episodios para finalizar su 42ª temporada al aire y sí es consumido en el país, aunque a niveles bastante menores que las series.

En lo que respecta a las ficciones, entre las producciones más conocidas se encuentra The walking dead, que comenzó el rodaje de la octava entrega en esta semana y su producción podría quedar trunca en caso de que la WGA vaya al paro. Otra de las series relevantes es American horror story, que en su séptimo año se centrará en Donald Trump y tenía planificado comenzar a filmar en el mes de mayo. Finalmente, otro de los tanques complicados es la nueva serie Star Trek: discovery, que aún no se ha estrenado y el contexto actual dilata su llegada.

Hasta el momento, esas son las series más comprometidas por la huelga, aunque si el conflicto se extiende demasiado, podrían caer otras ficciones. Cabe destacar que la mayoría de los shows volvería a trabajar en sus libretos en julio.