Aaron Carter, detenido por manejar borracho

El cantante fue arrestado por la Policía después de negarse a realizar una prueba de alcoholemia. Además, encontraron marihuana en su auto

Fue un fin de semana complicado para Aaron Carter, el hermano de Nick Carter, uno de los exitosos Backstreet Boys. Hace algunos años, Aaron visitó el país con sus shows, pero hoy su presente es mucho más turbulento. La Policía de Georgia lo detuvo mientras manejaba su auto acompañado por su novia y rápidamente notaron que algo andaba mal.

Por eso, los oficiales de tránsito decidieron realizarle un test de alcoholemia, así como también pruebas de sangre y orina para saber si había consumido algún tipo de estupefaciente. Sin embargo, Carter se mostró poco colaborativo y se negó a realizarse los estudios, por lo que fue demorado por las fuerzas de seguridad.

Inmediatamente, la Policía procedió a revisar el auto, en el que encontraron marihuana y algunos objetos relacionados al consumo de drogas. A partir de los hallazgos, tanto Aaron como su pareja, fueron arrestados.

Algunas horas antes de ser detenido, el músico había comunicado a través de su cuenta de Twitter que debía suspender un show que tenía pautado en Kansas City. Desde esa misma red social, Nick le había dicho “estoy dispuesto a ayudarte”, aunque eso no le gustó nada a Aaron. “Si mi propia sangre realmente se preocupa por mí, ¿por qué no me llama directamente, en vez de hacerlo de una manera pública”, se quejó el cantante.

Justin Bieber, otro con problemas de tránsito

Aunque las circunstancias fueron bastante menores en relación con lo sucedido con Aaron, Justin Bieber también tuvo problemas con los agentes de tránsito durante el fin de semana. Un oficial le hizo una multa al ver que el joven cantante estaba manejando mientras utilizaba su teléfono celular. No parece que este vaya a ser un gran problema para Bieber, que con apenas 162 dólares podrá saldar la multa por infringir la ley.