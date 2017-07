Acaloradas: un debate sobre el universo femenino

Este domingo se presentará la obra que protagonizan Patricia Echegoyen, Victoria Onetto, Emilia Mazer y Magui Bravi. En diálogo con este medio, las actrices hablaron sobre esta pieza teatral humorística

Con humor e ironía, Acaloradas es una brillante puesta teatral que reúne a cuatro mujeres en escena. Cada uno de estos personajes tiene un trasfondo diferente que irá alimentando un debate sobre lo que está impuesto socialmente para hombres y mujeres. Victoria Onetto, Emilia Mazer, Patricia Echegoyen y Magui Bravi son las protagonistas de esta obra que se presentará el domingo a las 20 en 47 n° 395, esquina 3.

En diálogo exclusivo con diario Hoy, Onetto, Mazer y Echegoyen hablaron sobre la pieza que presentarán en la ciudad, la situación actual de la taquilla teatral y sus planes artísticos para este año.

—¿Cómo les llegó la propuesta de Acaloradas?

Victoria Onetto:—Venía protagonizando Mujeres perfectas, un musical en calle Corrientes, y cuando terminó me lo ofrecieron. La fui a ver (Victoria se incorporó al elenco tras la salida de María Fernanda Callejón y Gabriela Sari), me encantó, me subí y acá estamos: hace un mes y medio girando por la Argentina. Es un desafío muy grande, tiene escenas de comedia con Pata Echegoyen y un momento de stand up que es muy lindo.

Emilia Mazer:—Lo primero que me atrajo de esta obra fue el elenco y que la puesta en escena fuera en el Teatro Regina. Nunca había actuado con Ernesto Medela, pero vi alguna de sus obras, charlamos y me resultó interesante saber cómo íbamos a trabajar. Comenzamos a ensayar y terminé absolutamente atraída.

Patricia Echegoyen:—El rol de Acaloradas me llegó en noviembre, cuando yo no pensaba hacer teatro. Lo que más me atrajo fue el grupo de mujeres y hablar de temas referidos a lo femenino. Yo venía de hacer Tres, con una temática parecida, aunque más universal, y la verdad es que quedé muy contenta con esta comedia. Es un género que me es muy afín.

—¿Cómo se llevan entre ustedes?

VO:—Todo bárbaro. Con Pato había trabajado en Franco Buenaventura, el profe. Ella es de ese tipo de personas con las que uno siempre quiere volver a trabajar. Es muy buena compañera, muy generosa, estoy muy contenta de volver a estar con ella. Con Emilia nos estamos conociendo y también con Magui, que es un amor total, una chica con mucha ambición. Ella está queriendo llevar su carrera para el lado de la actuación, pudiendo hacer Bailando o un teatro revista. Eso lo admiro mucho.

EM:—Muy bien, tanto con el elenco anterior como con el actual. Ahora se incorporaron Victoria Onetto y Magui Bravi. Es un equipo de trabajo lindo, porque son chicas laburantes y profesionales. Además, la comedia funciona muy bien.

—¿De qué se trata la trama de la obra?

VO:—Es una comedia que cuenta la historia de una chica que se va a casar (Magui), que está con el personaje de Pata (la madre). En ese contexto suceden un montón de cosas, y la madre no quiere que se case. Mi personaje es una mujer de 40 que no tiene pareja ni familia y anda libre por la vida. Es un poco el personaje que logra que los otros hagan lo que se les cante sin cumplir las normas de la sociedad. Es muy importante, porque desata el conflicto del resto.

—¿Cómo está la situación teatral teniendo en cuenta la venta de entradas?

VO:—Nos está yendo bien, dentro de lo que es la situación hoy en la Argentina. La verdad es que hay recesión en todos lados y la gente no tiene un mango, pero creo que el teatro es una vía de escape. Cuando van a ver Acaloradas no piensan en otra cosa, porque pasan una hora y media riéndose a carcajadas. Lo que tiene el teatro de maravilloso es que es el catalizador de los problemas de la gente, es una herramienta de transformación social absoluta, en el sentido de que te hace más libre. Dentro de la situación jodida en todos los ámbitos, nos va relativamente bien.

—En este sentido, ¿cómo ven la Argentina para ejercer la profesión?

PE:—Es un momento complicado y me duele el presente actual. Me gustaría que estuviéramos mejor. En lo que se refiere a la profesión del actor, los que hacemos televisión, por ejemplo, estamos medio embromados, pero hay series a las cuales les va bien y creo que al argentino le gusta la ficción de acá. Siempre apuesto por la producción local, propia.

EM:—Creo que hay que aceptarla, hay que amigarse, es lo que hay (risas). Es muy difícil, pero en la Argentina los actores somos laburantes y sufrimos las mismas consecuencias que todos los trabajadores. No estamos en ninguna situación de privilegio. Todo esto lo vivís en el día a día cuando recorrés el país en una gira, aunque uno vaya de la mejor manera y cuidada por la producción. Es lo que más me fascina del teatro y está dado por el hecho de conocer de punta a punta la realidad de la Argentina. Uno rompe la burbuja que implica quedarse en Buenos Aires, porque el estado de nuestro país es mucho más amplio. Esta situación te federaliza en el conocimiento de tu pequeño mundo y es maravilloso. Soy argentina y no me veo haciendo otra cosa.

—¿De qué forma seguirá el resto del año en cuanto a lo laboral?

VO:—Firmé con Telefe la segunda temporada de Loco por vos, una comedia que calculo que estará en septiembre. Lo grabé todo entre enero y marzo, y por ahora sigo con Acaloradas.

EM:—Por mi parte, formo parte de Balas

perdidas, una ficción rosarina que es emitida por Canal 7, protagonizada por Luis Machín, producida por el Instituto de Cine y bajo la dirección de Hugo Grosso. Interpreto a la amante de Machín y realmente es una buena puesta, con varios capítulos.

PE:—En mi caso estoy con Las estrellas, que es una producción increíble. La última vez que estuve en Pol-ka fue en Enseñame a vivir y estoy súper agradecida y feliz por volver con semejante éxito. Amo hacer televisión.