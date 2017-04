Adam Sandler, el rey indiscutido de Netflix

El actor cómico ya fue visto 500.000 millones de horas por los usuarios de la plataforma audiovisual

Las maneras de medir el éxito van variando: del rating a la vorágine del minuto a minuto, y de las boleterías del cine a las horas consumidas en plataformas como Netflix, HBO GO, Amazon, u otras.

En un informe anual que presenta al líder en cuanto a páginas web dedicadas al servicio de streaming pago, Adam Sandler tiene un récord algo extraño y casi inconmensurable. En el documento llamado Q1, que mide los resultados de la compañía en el primer trimestre del año 2017, salió a la luz que Sandler fue visto 500.000 millones de horas, y es el número que más sorprende sobre los usos y costumbres de los usuarios de Netflix.

El actor y la empresa, cuyo gerente de contenidos es Ted Sarandos, sellaron un vínculo por cuatro películas exclusivas para la plataforma. La primera fue The ridiculous 6, luego llegaron The do-over, y la recién estrenada Sandy Wexler. Las tres cintas tuvieron muy baja aceptación de la crítica, incluso The ridiculous 6 obtuvo un 0% en la calificación promedio de la página Rotten Tomatoes. Parece que al público nada de esto le importa y sigue eligiendo a Sandler entre sus preferidos.