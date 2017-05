Adrián Suar se hizo eco de una polémica entre sus ex

El productor se refirió al cruce entre Griselda Siciliani y Araceli González en torno al motivo por el cual Fabián Mazzei no trabaja en Pol-ka

Adrián Suar finalmente recogió el guante y hasta eligió de qué lado ubicarse en la polémica que semanas atrás desarrollaron Araceli González y Griselda Siciliani. Las exparejas del productor de Pol-ka se habían sacado algunas chispas después de que la protagonista de Sugar dijera que Fabián Mazzei, marido de la modelo, no trabaja en El Trece por decisión de Adrián Suar. “Si no lo llama es porque no le debe servir para un proyecto”, había asegurado, poniéndole los pelos de punta a González que salió a desmentirla.

Para Suar, “la situación fue muy particular. Gri fue muy honesta y me defendió por algo que se dijo que no era verdad. A mí también me molestó, porque no es cierto. Gri no hizo más que defenderme. Como ella dijo, defendió a su tribu cuando me atacaron y yo haría lo mismo por ella”, explicó Adrián sobre la postura que tomó la madre de su hija Margarita.

“A mí no me gusta cuando de manera, a mi gusto, falsa, se inventan esas cosas como que yo no llamo por castigo a alguien”, destacó Suar, sobre la versión de que no convoca a Mazzei por ser el marido de Araceli.

Luego, al ser consultado sobre si pudo explicarle esta situación a González, el productor fue claro: “Lamento mucho que lo piense así, Ara lo sabe y me imagino que Mazzei también debe saber, a no ser que piense lo contrario. Yo públicamente lo digo. Incluso, si mal no recuerdo, creo que él en una revista dijo que tomó la decisión de no trabajar en Pol-ka por una cuestión de principios, cosa que yo respeté profundamente”.