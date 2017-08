Adrián Suar y Pol-ka siguen en el ojo de la tormenta

Después del conflicto legal por el supuesto plagio del filme El fútbol o yo, el productor tuvo que salir a aclarar los rumores difundidos sobre maltratos en los rodajes

Los dolores de cabeza parecen no tener final para Adrián Suar. Entre los fuegos cruzados con Araceli González y los conflictos legales a partir de un supuesto plagio con su nueva película El fútbol o yo, el productor tuvo que salir corriendo a apagar el incendio por unos audios de WhatsApp que se difundieron.

En los últimos días, se conocieron distintos mensajes de voz protagonizados por Luciano Castro y Araceli. Mientras el actor se quejaba por la comida, la intérprete y expareja de Suar se inquietaba por la cantidad de tiempo que debía pasar en el set. Pero más allá de los dichos, una de las cosas que irritó a Castro fue el hecho de que se dieran a conocer los mensajes, y habló de cierta “animosidad” de algunas personas para que esto saliera a la luz.

Por eso, Suar habló sobre el problema de su productora y aseguró que “no hay ninguna intención, son cosas que pasan”. En este sentido, la cabeza de Pol-ka explicó que “son los tiempos que vivimos, un audio se pasa y se pasa”, pero aclaró que “uno sabe quién lo termina dando”.

Quien también decidió aclarar la situación en los medios fue Castro. En los audios filtrados se lo escuchaba quejarse por el menú de la productora diciendo: “No puedo comer todos los mediodías zapallo hervido con pollo, porque no soy un enfermo, soy un deportista”. Respecto a eso, en una charla con Jorge Rial el actor aseguró que no se sentía maltratado y que lo expresado en el mensaje tenía que ver con un mal día que había tenido. “Dije cosas que no se dicen, menos a una amiga, que es con la persona que trabajo todos los días, por eso pido disculpas”, sostuvo Castro y aclaró: “Hace 20 años que estoy en la empresa, si me sintiera maltratado, no estaría todavía acá”. Además afirmó que prefería no saber cómo se habían dado a conocer los audios.