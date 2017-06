Agenda cultural

La música

Obra de teatro francesa estrenada en 1964. Se desarrolla en el hall de un hotel en las afueras de París. Un hombre y una mujer hablan, pero no conversan. Se acuerdan, pero no quieren recordar. Oyen, pero no se atreven a escuchar. Estrena el domingo a las 19 en calle 42 nº 571 entre 6 y 7.

Ridiculum Vitae

Ridiculum Vitae se reinventa nuevamente en una original propuesta escénica y musical. Con Ridículas equivocanciones, estos versátiles artistas siguen combinando música, teatro y humor en desopilantes dosis. Se presentan mañana a las 21 en calle 3 nº 386 entre 39 y 40.

Nuevas voces en la escritura

Esta tarde a las 18.30 la Municipalidad de La Plata invita al segundo encuentro Nuevas voces en la escritura, que tendrá lugar en el Pasaje Dardo Rocha, con entrada libre y gratuita. Los encuentros se llevarán a cabo en la Sala Polivalente y presentarán una modalidad de mesas de lectura y charlas-debate con el público, a cargo de alumnos que cursan la Maestría de Escritura de la Universidad de Tres Febrero y de la Licenciatura de Escritura Creativa de la Universidad Nacional de las Artes.

Nada del amor me produce envidia

En el marco de un ciclo nacional y provincial se presentará con entrada libre y gratuita Nada del amor me produce envidia, obra que atraviesa la historia nacional y trasciende la lógica cotidiana de la vida. Un taller de costura, una costurera, un barrio, en un tiempo que puede ubicarse a mediados del siglo pasado o en un espacio sin tiempo donde de pronto irrumpe lo inesperado.

Esta noche a las 21 en la Sala Armando Discépolo (calle 121n° 1473 entre 62 y 63).