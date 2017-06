“Agradezco el amor y el apoyo que me han dado”

Emocionado en su primera aparición pública, Michael Bublé habló sobre el difícil momento que debió atravesar junto a Luisana Lopilato

En octubre pasado, la familia que conforman Michael Bublé y Luisana Lopilato recibía una de las peores noticias al enterarse de que Noah, su primogénito, padecía cáncer de hígado. Tras un largo tratamiento y posterior operación, el pequeño logró superar la grave enfermedad y hoy la familia retomó su rutina.

Hace unos meses Luisana Lopilato volvía al ruedo con la presentación oficial de su último filme Los que aman, odian que protagoniza junto a Guillermo Francella. Ahora, le tocó el turno a Michael, quien, visiblemente emocionado y agradecido, habló públicamente al ser condecorado con el Premio de las Artes Escénicas de Canadá.

“Mi vida entera estuvo inspirada por lo que me hace sentir mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanas, mi mánager. Están todos aquí esta noche, no hay palabras para describir lo que siento por ustedes”, expresó.

“A veces un te amo no es suficiente porque lo que siento es mucho más. Mi vida también esta inspirada en lo que me hace sentir mi país, mi Canadá”, dijo. “Agradezco el amor y el apoyo que me han dado”, finalizó.