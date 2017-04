Agustina Kämpfer confirmó que va a ser mamá

La ex de Amado Boudou y de Jorge Rial, Agustina Kämpfer, confirmó hoy su embarazo y reveló que está de tres meses. La periodista contó además cómo tomó la decisión de ser madre sin estar en pareja con el futuro padre de su hijo, el chef Agustín Baradacco. Se trata de un ex novio y amigo de toda la vida.

"Estoy feliz", fue lo primero que dijo en medio de la alegría la ex panelista de “Intratables”. "Nos reencontramos para tener un bebé y cumplir un sueño que teníamos en común", explicó la en el programa “Cortá por Lozano”, y agregó: "Somos dos amigos que decidieron tener un hijo juntos con todo este amor".

"Yo no necesito que Agustín sea el hombre que yo espero en la vida y él no necesita que yo sea la mujer que espera. Somos una familia para toda la vida, pero no vamos a estar uno al lado del otro como pareja", aclaró Kämpfer.

