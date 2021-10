Alejandro Tantanian revisita magistralmente la ópera Theodora

Con dramaturgia y dirección de escena de Alejandro Tantanian, la ópera Theodora, de Georg Friedrich Händel, revolucionó el Teatro Colón, de la Ciudad de Buenos Aires, presentándose por primera vez en ese espacio.

Rompiendo estructuras, el realizador sumó textos de Franco Torchia, basados en el trabajo de Marcella Althaus-Reid, que permitieron actualizar la pieza; incorporando, además, a Mercedes Morán, quien interpeló a los espectadores a partir de premisas que resignificaban todo.

Theodora es un oratorio de Händel con libreto de Thomas Morell, basado en una obra de Robert Boyle publicada el 1687 con el nombre de The Martyrdom of Theodora and Didymus. Y, en esta ocasión, el cruce con las reflexiones de Althaus-Reid, despertaron en el público la posibilidad de continuar con una deconstrucción de roles y espacios; cuestionando, además, la fe, el cristianismo, y dogmas que arrasaron con el pensamiento distinto.

A la potente búsqueda desde lo visual, de Oria Puppo y Matías Otalora, con multiplicidad de acciones que resignificaron el escenario del Teatro Colón; se agregó la soberbia participación de la soprano coreana Yun Jung Choi, interpretando a Theodora; las voces de Martín Oro, Florencia Machado, Santiago Martínez y Víctor Torres.