Alfredo Casero insultó a Enrique Pinti

El emblemático humorista Enrique Pinti brindó una entrevista en la que criticó tanto al gobierno kirchnerista como al actual de Cambiemos. Sobre Cristina Kirchner, Pinti dijo que debería haber hecho algo para que no entren delincuentes al país, y a Mauricio Macri lo responsabilizó por el estado del teatro al aducir que “si la gente no puede comprar leche, no va a comprar una entrada”.

El polémico Alfredo Casero, desde su cuenta de Twitter, lo cruzó con palabras groseras e inmerecidas al escribir: “Pinti es un cag..., cul... gordo, aplastado”.