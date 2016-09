Amor a escondidas

Durante 2015, Pampita y Benjamín Vicuña se separaron. Tiempo después, ella se convirtió en una de las solteras más codiciadas de la Argentina. Sin embargo, respecto a su situación sentimental y a la oficialización de un noviazgo, la modelo afirmó: “No sé si estoy preparada para enamorarme, recién me acomodé a mi vida nueva, logré una estabilidad con mis hijos y con mi trabajo. Quiero tomarme mi tiempo. Cuando me sienta cómoda en una relación, recién ahí me voy a exponer”. Finalmente, su corazón tiene dueño y es Juan “Pico” Mónaco, el tenista tandilense.

A mediados de mayo fueron fotografiados, muy acaramelados, en diferentes playas de Ibiza y Miami. Hace una semana los vieron cenando en un restaurante de Belgrano, cercano a la vivienda de la modelo. A pesar de que desmienten la existencia de un romance, el pasado viernes compartieron una charla al aire libre en un bar de Palermo. Allí almorzaron y tomaron un helado, olvidándose de las cámaras y disfrutando de la tarde. Los tortolitos se camuflaron entre la gente para mimarse a escondidas. Pampita, lució un vestido blanco y unas plataformas rojas, mientras que Pico optó por un look casual y deportivo.

Cuando algunas voces indicaban que, este fin de semana, la jurado de Bailando 2016 viajó a Miami, se supo que cambió rotundamente el plan de viaje. Ella eligió un destino más cercano y se encuentra paseando en Tandil, los pagos de su enamorado. Pampita se fotografió en un local comercial de la ciudad y ya no hay dudas de que este amor no para de crecer.