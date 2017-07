Andrea Rincón hizo una dramática confesión

La intérprete ganadora del Martín Fierro contó que llegó a pensar en quitarse la vida hace menos de un año

La exparticipante de Gran Hermano devenida en actriz Andrea Rincón está últimamente en la boca de todo el mundo, por dos motivos fundamentales: sus internaciones por adicción, por el lado negativo, y su Martín Fierro como la “revelación del año” gracias a su trabajo en La Leona, por el costado positivo.

La artista de 32 años fue diagnosticada con trastorno límite de personalidad, y se refirió a ese momento. “Fue terrible para mí cuando lo supe, se me vino el mundo encima y volví a tomar. Quise mandar todo a la mie... Por la enfermedad, mis emociones son más intensas que las de cualquier persona. Me explicaron que no tiene solución, no hay cura”, dijo. Por este problema, la pulposa joven pensó en una dramática solución para ponerle fin a sus problemas: “Hace diez meses había llegado a pensar en quitarme la vida. Estuve internada varias veces. Por pastillas, pero no quiero hablar de eso. Prefiero mirar hacia adelante”, expresó.

Por otro lado, aclaró cuál es la adicción contra la que lucha, ya que se había comentado que la droga era su principal enemigo. “Mi problema siempre fue el alcohol. Lo que ocasionó en mi vida fue que no me preocupara por nada. Lo descubrí a los 13 años y dije: Acá está, esta es la solución. Siempre tenía miedo de que le pasara algo malo a mis hermanos. Y si bebía de más, me olvidaba de todo”, contó Andrea, quien sigue intentando luchar contra sus demonios.