Anticipo cinematográfico

El aire de las vacaciones de invierno empieza a respirarse en las salas platenses

Cars 3

Los años no vienen solos y esto se empieza a notar en la vida de “El Rayo” McQueen, que empieza a sufrir en la pista contra una renovadísima generación de competidores con una velocidad impresionante. Así, un accidente en la pista en el que casi termina muerto lo deja reflexionando si no es momento de retirarse.

Sin embargo, pedirá ayuda a Cruz Ramírez, una joven especializada como técnica en carreras, que lo apoyará e impulsará a que se replantee sus dudas para continuar.

Será la tercera entrega de la saga de Disney-Pixar que comenzó en el año 2006.

Cantantes en guerra

Ricardo (José María Listorti) y Miguel (Peter Alfonso) conforman una gran banda, que tiene el potencial de triunfar en la industria musical. Sin embargo, cuando deciden participar de un casting en el que se buscaban talentos emergentes, desde la producción les advierten que no están interesados en un dúo.

Así, Ricardo traicionará a su amigo y se transformará en una gran estrella pop. Veinte años más tarde, un Miguel dedicado a la docencia decidirá recuperar su carrera musical, desatando una terrible competencia contra su excompañero.

Entre dos mundos

Bina, una mujer sumamente religiosa vuelve a ver a su hijo, Oliel, después de mucho tiempo, luego de haber perdido contacto con él por su alejamiento de la fe. Sin embargo, el contexto no es nada alentador: el joven acaba de ser víctima de un ataque terrorista que casi acaba con su vida.

En el hospital, Bina conoce a Amal, una joven con quien rápidamente forma un gran vínculo. Mientras tanto, Oliel esconde un gran secreto que podría cambiar los sentimientos de su familia y esta nueva mujer en la vida de Amal.

Con un póster sin Eleven, Stranger things confirmó cuándo se estrena

Aunque ya era sabido que Stranger things iba a estrenarse a finales de octubre para coincidir con Halloween, faltaba la confirmación de la fecha exacta en la que Netflix lanzaría su segunda temporada. Ayer, de la mano de un póster muy colorido protagonizado por los niños de la historia, se oficializó que la ficción volverá el 27 de octubre.

Si bien los fanáticos pueden festejar por el regreso cuatro días antes de lo estipulado, las especulaciones que se desprenden de la imagen generan preocupación. Por más que Millie Bobby Brown compartió escenas del rodaje en su cuenta de Instagram, el hecho de faltar en el póster podría significar que Eleven perdería un poco de protagonismo.

Habrá nuevo disco de los Rolling Stones

Los Rolling Stones se preparan para lanzar un nuevo trabajo discográfico, cuando apenas pasaron nueve meses de la presentación de Blue and lonesome, el último álbum publicado. Según se supo, se tratará de una recopilación de materiales inéditos correspondientes a grabaciones de la banda durante apariciones televisivas y radiofónicas en la década del sesenta.

On air in the sixties (al aire en los sesenta), estará acompañado por la edición de un libro fotográfico y un documental. Asimismo, la banda también confirmó que habrá un pequeño tour de poco más de un mes y medio, en el que recorrerán 12 ciudades europeas.

¿Se pueden ilusionar los argentinos con una visita?