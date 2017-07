Anticipo cinematográfico

Esta semana, la cartelera se renueva con cinco estrenos. Entre ellos se encuentra el filme escrito y dirigido por el prestigioso director Christopher Nolan

Baby, el aprendiz del crimen

Un joven conductor especialista en huidas emplea la música como apoyo fundamental para ser el mejor al volante. Cuando conoce a la chica de sus sueños, ve la oportunidad de dejar su vida criminal y escaparse para siempre.

Pero después de ser coaccionado para trabajar a las órdenes de un ma­fioso, debe afrontar la situación cuando un asalto a mano armada sale mal y amenaza su vida, su amor y su libertad.

La película está encabezada por Lily James (Cenicienta), Jamie Foxx (El sorprendente Hombre-Araña 2), Kevin Spacey (House of cards), Jon Bernthal (El contador), Eiza González (Jem and the Holograms) y Jon Hamm (Minions), entre otros.

Dunkerque

Christopher Nolan (Interstellar, Origen, la trilogía de El caballero oscuro) dirige esta película a partir de su propio guión original. Se trata de un thriller bélico protagonizado por Tom Hardy (El renacido, Mad Max), Mark Rylance (Puente de espías), Kenneth Branagh (Mi semana con Marilyn), y James D’Arcy (Agent Carter).

El filme se desarrolla en plena Segunda Guerra Mundial, cuando cientos de miles de británicos y tropas aliadas se encuentran rodeados por las fuerzas enemigas en la ciudad francesa de Dunkerque. Atrapados en la playa con el mar a sus espaldas, se enfrentan a una situación imposible mientras el ejército contrario se acerca. La película relata la operación Dinamo, también conocida como “el milagro de Dunkerque”, una complicada estrategia de evacuación del destacamento aliado en territorio francés que tuvo lugar a finales de mayo de 1940. Esta operación permitió el rescate de más de 200.000 soldados británicos y más de 100.000 franceses y belgas.

Siete deseos

Clare Shannon, de 17 años, está sobrellevando el infierno que es la escuela secundaria, junto con sus amigos Meredith y June.

Cuando su padre le regala una vieja caja de música con una inscripción que promete conceder los deseos del propietario, ella piensa que no hay nada que perder. Pide su primer deseo y, para su sorpresa, se hace realidad.

En poco tiempo lo tiene todo: dinero, popularidad y al chico de sus sueños. Su vida parece perfecta, hasta que la gente más cercana a ella comienza a morir de manera espeluznante. Ahora, con la sangre en sus manos, Clare tiene que deshacerse de la caja antes de que el precio para ella y el resto de sus seres queridos sea demasiado alto.

Paraíso

Este drama proveniente de Rusia sigue los pasos de tres personas cuyos caminos se cruzan en los terribles tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

Olga es una aristócrata rusa miembro de la Resistencia Francesa que es arrestada por la Policía nazi por ocultar a dos niños judíos durante una redada. Enviada a la cárcel en espera de una decisión final, conoce a Jules, un funcionario francés colaboracionista que debe investigar su caso. Allí también se encontrará con Helmut, un alto oficial de las SS, que hace muchos años fue su amante y que todavía parece mantener sentimientos por ella.

Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo

A diez años de la partida del gran escritor y humorista Roberto Fontanarrosa, seis directores de cine rosarinos y actores de renombre se embarcaron en un largometraje que adapta, para la pantalla grande, seis cuentos del escritor. Se trata de un claro homenaje al talento de uno de los hombres más representativos de la cultura argentina.