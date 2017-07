Asalto a mano armada en un estudio de ShowMatch

El personal del área de vestuario de ShowMatch sufrió un robo en la tarde del viernes. Dos hombres ingresaron armados al lugar y se llevaron pertenencias de los empleados que se encontraban trabajando.

“Pensaron que era una fábrica de zapatos. Me acerqué a la puerta y les dije: No sé de lo que están hablando. Ahí sacaron las armas y nos fuimos a la sala de costuras, atrás de todo. Estábamos muy asustados. Nos dijeron que nos tiráramos al piso y se la agarraron con Nachito (uno de los jóvenes que trabajan en el sector) que era el único hombre y le gritaban: Te vamos a matar”.

“Nos preguntaban dónde está la plata. Entonces me agarraron del brazo, yo estaba en el suelo, y le dije: Señor esto es un vestuario, acá no hay plata, y me tiraron al piso”, contó la vestuarista a Este es el show.

Los asaltantes se fueron del lugar con un celular, una cartera y una mochila de las empleadas.