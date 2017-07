Así fue la reconciliación entre Mirtha Legrand y Majul

Mirtha Legrand y Luis Majul le pusieron un punto final a su pelea. Hace algunas semanas, ella contó que su producción se contactó con él, que pidió por favor que no lo llamen más. Su enojo tendría que ver con que la diva no quería ser entrevistada para La Cornisa, el ciclo que él conduce en América.

Lo peor llegó días después, cuando, consultada por una cronista, el periodista dijo que iría a la mesa siempre y cuando pueda llevar a su perra. Al enterarse, Mirtha se indignó y dijo "es un estúpido". Luego se arrepintió por el insulto y le pidió perdón.

Anoche, ocurrió el tan esperando encuentro. Majul aceptó estar en La Noche de Mirtha a cambio de la tan deseada nota para La Cornisa. Apenas se sentó en su silla, Legrand volvió a pedirle disculpas por la agresión y firmaron la paz.

"¿Está bien que me siente acá o no? Porque si empieza a volar un plato.... Pediste disculpas por lo que dijiste, esta pelea nuestra es muy apasionante. Decí que estoy casado, porque sino...", lanzó Luis haciendo referencia a que si fuera soltero sería más lanzado con ella.

Entre risas, Mirtha respondió: "¿Eh, qué está diciendo? Yo pedí disculpas humildemente. No me atrevería a revolear un plato. Va a ser cortita la nota que te voy a dar, porque yo me levanté muy temprano".