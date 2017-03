Aún resta encontrar a una persona perdida tras el recital del Indio Solari

A una semana del fatídico show del Indio Solari que se llevó adelante en la ciudad de Olavarría, aún falta averiguar el paradero de una persona: Rodrigo Job, de 33 años oriundo de Chivilcoy, quien reside en Córdoba, provincia desde la que llegó a la ciudad bonaerense. “Amigos de él me dijeron que lo vieron en el recital e incluso me informaron que subió a un micro en Retiro, pero no se comunicó conmigo”, aseguró Lía María Blanco, la madre del último joven que resta encontrar, y que hasta el cierre de esta edición, seguía extraviado.