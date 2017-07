“Axl Rose fue un mentor y Chris Cornell nos enseñó cómo se hacen las cosas”

Blind Melon, la banda que creció de la mano de Guns n’ Roses y Soundgarden, prepara un nuevo disco. En diálogo con este medio, su guitarrista, Christopher Thorn, habló de los comienzos y de una posible visita al país antes de fin de año

En 1991, las puertas comenzaban a abrirse para Blind Melon. Shannon Hoon, el cantante de la banda participaba en uno de los videoclips de Guns n’ Roses, y empezaba a aparecer en la escena norteamericana. Un año más tarde, el inolvidable No rain se convertía en el primer sencillo, con el que la agrupación de Hoon se instalaba definitivamente.

De inmediato, concretaron una gira como teloneros de Soundgarden, con la que empezaron a entender cómo se hacían las cosas. Sin embargo, apenas tres años más tarde, Blind Melon sufría un duro golpe: Shannon Hoon fallecía a raíz de una sobredosis.

Era octubre de 1995 y la agrupación intentaba seguir en pie. Así, un disco póstumo con los últimos registros de Hoon se convirtió en Nico, el último trabajo. Sin embargo, en marzo de 1996 la situación se hizo insostenible y decidieron bajar la persiana.

Más de una década después, la banda regresó a la actividad y en 2008 volvió a editar un trabajo de estudio, For my friends, con Travis Warren como nuevo vocalista.

Ahora, la agrupación, que visitó el país por última vez en 2014, trabaja en otro álbum que podría salir a la luz en septiembre. Así se lo confirmó el guitarrista Christopher Thorn a diario Hoy, en una charla exclusiva en la que además habló de los orígenes de la banda y recordó a Hoon: “Extraño a mi amigo, no a la estrella de rock”.

—¿Qué significan para vos los Guns n’ Roses?

—En Blind Melon éramos fanáticos de esa banda. Axl (Rose) ayudó a nuestro grupo en muchas cosas, además de ser un gran amigo y mentor para Shannon y el resto de nosotros.

—Con Soundgarden empezaron sus primeras giras, ¿cómo te tomaste la muerte de Chris Cornell?

—Chris y Soundgarden se portaron excelente con nosotros cuando compartimos gira. Fue uno de nuestros primeros tours y ellos fueron lo suficientemente amables para mostrarnos cómo se hacen las cosas. Vimos cada uno de los recitales que dieron en esa gira y nos volaron la cabeza. Aprendimos muchísimo con ellos y los admiramos. Chris era un héroe musical para nosotros y lo vamos a extrañar demasiado. Creo que Axl Rose fue un mentor y Chris Cornell nos enseñó cómo se hacen las cosas.

—Pasaron casi diez años de su último trabajo, ¿están pensando en un nuevo disco?

—¡Sí! Estamos trabajando en material nuevo. El mes pasado (mayo) fuimos a Joshua Tree (California) para trabajar y escribir nuevas canciones. Estuvo buenísimo y compusimos varios temas. Nuestra meta es tener el álbum terminado para la primavera.

—Internet transformó la música en una fábrica de sencillos, ¿creés que se hacen menos álbumes?

—Los singles están bien para ciertos grupos. Blind Melon ha hecho siempre discos y vamos a seguir de esa manera. Tenemos la suerte de no ser una banda “de radio” en este punto de nuestra carrera. En su momento tuvimos la fortuna de componer algunos hits, pero hacer álbumes fue siempre lo más importante para nosotros. En el negocio de la música ha cambiado todo, sin embargo, la única cosa que no se modifica es que sigue siendo muy importante para nuestras vidas, y eso no va a dejar de ser así. La música es mágica, hace que nuestras vidas sean mejores.

—No rain fue un punto de quiebre, es un clásico, ¿por qué pensás que es así?

—Creo que el éxito de la canción tuvo que ver con varias razones: es genial, la forma en que Shannon la interpreta es mágica, el video es muy lindo y genera identificación. Además, tuvimos una gran compañía discográfica que creyó en nosotros y en la visión que teníamos. También se requiere un poco de suerte, y nosotros tuvimos todo eso.

—¿Qué te genera a vos la canción?

—Es magnífica. El éxito del tema nos permitió grabar Soup, que considero que es nuestro mejor álbum. Pero esa canción es extraña para nosotros: creo que ninguno sintió que define nuestra banda, aunque estoy agradecido por su éxito.

—Estuvieron en la Argentina hace algunos años, ¿planean volver?

—Argentina es uno de los lugares favoritos de Blind Melon para tocar, así que sí, estamos planificando más shows en Sudamérica. Con suerte, para este año.

—De las bandas nuevas, ¿destacás alguna?

—Me encantan muchas de las agrupaciones actuales: Cage the Elephant y Arctic Monkeys son de mis favoritas. Hay una nueva banda de Los Ángeles que se llama Mondo Cozmo que creo que es fantástica. Además, me gusta el hip-hop y Post Malone es uno de mis preferidos.

“Extraño a mi amigo, no a la estrella de rock”

La partida de Shannon Hoon el 21 de octubre de 1995 dejó acéfalo a Blind Melon en plena gira de presentación de Soup, el segundo disco de la banda. El cantante tenía apenas 28 años y los medios de la época no tardaron en vincular su muerte con la de Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, quien se había suicidado en abril de 1994.

A raíz de una sobredosis por cocaína, Hoon sufrió un paro cardíaco que terminó con su vida, apenas unos meses después del nacimiento de su hija. Haberse convertido en padre lo había empujado a intentar rehabilitarse.

—Pasaron casi 22 años de la muerte de Shannon, ¿cómo te sentís al respecto?

—Lo extraño todos los días, me hacía reír más que cualquier otra persona que conocí. Extraño su encanto, su carisma, escuchar su voz, escribir canciones con él, pero más que nada extraño a mi amigo, no a la estrella de rock.