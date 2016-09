Baby boom: Wanda mostró su pancita y Evangelina confirmó su embarazo





Las botineras ya no ocultan su felicidad por los retoños que vienen en camino. “Ahora somos cinco”, anunció Anderson

Varias son las figuras del espectáculo que están en la dulce espera. La última en confirmar la feliz noticia fue Evangelina Anderson. Luego de los crecientes rumores, la botinera corroboró su embarazo con un tierno video de su hija menor, Lola, en Instagran.

“Papá, yo te amo”, le dice la pequeña a Martín Demichelis, quien le responde: “Yo también te amo, a vos, a Bastian, a mamá y al bebé, porque ahora, we are five (somos cinco)”. De esa manera, la modelo acabó con los rumores y reveló que está embarazada de su tercer hijo. Evangelina y Martín ya son papás de Bastian y Lola.

Casualmente, Anderson subió el video confirmando la feliz noticia el mismo día que Wanda Nara mostró por primera vez una foto suya, embarazada de su quinto retoño. Recordemos que la mujer de Mauro Icardi confirmó a mediados de julio que estaba esperando a la cigüeña, pero recién ahora dejó al descubierto su panza de casi cinco meses.

La botinera por excelencia demoró bastante en confirmar el embarazo: primero se hizo la desentendida en una entrevista con la revista ¡Hola!, para semanas más tarde anunciarlo en un medio italiano. Extrañamente, y en todo este tiempo, la blonda optó por disimular su pancita: no había en las redes sociales, donde muestra su vida junto a Icardi y sus cuatro hijos, una sola imagen clara en la cual apreciar su embarazo, hasta hoy.