Ben Affleck le puso un freno a la película de Batman

Quizá sea por inseguridad propia o por esperar el resultado de La liga de la justicia cuando se estrene, pero el director abrió el paraguas

Robin va a decir: “Santas dudas, Batman” cuando se entere que el director, Ben Affleck, puso paños fríos al desarrollo del próximo filme en solitario del superhéroe de Ciudad Gótica.

“Estoy trabajando en el guión, pero no está listo. Si no encuentro algo especial para contar, no voy a hacer la película. Tiene que ser algo diferente, no me puedo conformar con algo divertido y ver qué pasa. Si no sucede eso, no la voy a hacer”, dijo el ganador del Óscar.

Además, al igual que Batman, el personaje al que caracteriza, no se va a dejar amedrentar por las autoridades a la hora de hacer lo que él crea mejor para la historia. Los estudios Warner Bros. ya tienen una fecha estipulada para la producción y el estreno. Por estos motivos, anunciaron que en septiembre de este año comenzará el rodaje, y en 2018 se estrenaría la película. Pero Affleck tiene otra idea y fue muy claro con respecto al momento del anuncio: “Creo que tener el guión correcto es el primer paso. No considero que haya que apurarse para llegar a una fecha establecida”.

Así como están las cosas, el largometraje en que Bruce Wayne se enfrentará al villano Deathstroke, representado por Joe Manganiello, tambalea.