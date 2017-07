Ben Affleck podría quedarse afuera de The Batman

Warner estaría pensando en una forma sutil de sacarlo de la película y proponer un nuevo actor para la cinta que dirigirá Matt Reeves

Siguen las malas noticias para Ben Affleck. El intérprete, que protagonizó Batman v Superman e iba a ser el guionista, director y protagonista de la nueva película del héroe de Ciudad Gótica, fue perdiendo terreno y delegando tareas, pero ahora hasta podría quedarse afuera del nuevo filme. Aunque Matt Reeves, el nuevo director de The Batman, afirmó que en su cabeza estaba darle el papel a Affleck, The Hollywood Reporter informó que Warner, a cargo de producir la cinta, preferiría que no volviera a ponerse el traje.

Este fin de semana, Ben Affleck estará presente en la Comic- Con de San Diego hablando sobre la nueva película de la Liga de la justicia, que se estrenará el próximo 16 de noviembre. Por supuesto, se espera que también haga referencia a la producción que dirigirá Reeves. Es que, según informó The Hollywood Reporter, Affleck podría despedirse del traje del superhéroe en noviembre. Batman se convirtió en un clavo en la carrera de Ben, que no solo dejó de ser su director, sino que hace algunos días Reeves contó que había desechado su guión para escribirlo desde cero y pensarlo como una nueva trilogía.

Reeves no solo tiene a su favor el éxito de las últimas dos películas en la franquicia de El planeta de los simios, por las que Warner tendría muchas ganas de delegarle la totalidad de la producción, sino que la edad también sería un impedimento para Affleck.

Actualmente, el actor tiene 44 años y, sin una fecha clara para el estreno de The Batman, el intérprete podría estar pisando los 50, algo que, si se piensa en una trilogía, podría implicar un enmascarado muy viejo y quizás Warner prefiera sangre joven para renovar la franquicia.