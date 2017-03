Bestia Bebé: “Empecé a tocar gracias a Metallica y ahora compartimos cartel”

Tom Quintans, cantante del grupo porteño, es parte del festival junto a sus héroes del metal, que regresan al país con un álbum nuevo

Bestia Bebé se presentará mañana en la segunda fecha del Lollapalooza en la Argentina, y Tom Quintans, el fundador de la banda indie punk, ya está mentalizado para los 45 minutos que durará su show. La agrupación fue contactada en septiembre del año pasado y desde ese día piensan en esta especial presentación. “Nos preparamos como para cualquier recital, ensayamos las canciones de nuestros dos discos”, contó el músico.

—¿Qué tienen planeado para mañana?

—Vamos a tratar de tocar la mayor cantidad de temas que podamos. Haremos como siempre: meter varios temas seguidos sin muchas pausas.

—Sos fanático de Metallica, ¿qué te genera estar en el mismo festival?

—Tengo muchas ganas de ir, aunque ya los vi cinco veces. No nos dijeron nada, pero ojalá haya alguna atención del festival y podamos asistir (risas). Que tocara Metallica fue una alegría muy grande: ver en el mismo cartel a la banda por la que empecé a tocar. No se dio estar el mismo día, pero lo puedo ver tranquilo.

—¿En qué están trabajando?

—Estamos terminando de grabar un EP con versiones de nuestro último disco, Jungla de metal 2, cinco o seis canciones que tenía ganas de hacer. Saldrá en un mes. Además, estamos preparando un LP de nueve temas inéditos que quedaron fuera de otros discos, anteriores al primer álbum. La idea es que salga en septiembre o en octubre.

—¿Y un trabajo nuevo?

—Por ahora no, por ahí recién a partir del año que viene. Tengo algunas canciones nuevas, pero las estoy trabajando solo, no se las mostré al resto. Como están los otros trabajos, no hay mucho tiempo. También estoy produciendo el nuevo disco de Las Ligas Menores. La cabeza no me da para tanto (risas).