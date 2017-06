Beyoncé, J. K. Rowling y Drake, entre las estrellas que mejor ganan

La lista anual de Forbes es encabezada por el rapero Sean Combs, mientras que el único argentino que figura es Lionel Messi

La revista especializada en el mundo económico acaba de lanzar la lista de las estrellas a las que mejor les ha ido durante lo que va de 2017. La tabla es liderada por el rapero Sean Combs, que gracias a los 130 millones de dólares que lleva embolsados logró convertirse en el artista mejor pago del año. Quizás sea el menos conocido para los argentinos pero vale recordar que uno de sus temas más famosos es I’ll be missing you, cuya base musical emplea la melodía del hit de The police, Every breath you take.

Recién a partir del segundo lugar empiezan los nombres conocidos en el país. Con US$ 105 millones figura Beyoncé, triplicando el dinero de su histórica antagonista, Rihanna, mientras que del tercer al sexto lugar las ganancias no superan los 95 millones de dólares. La creadora del mundo de Harry Potter, J. K. Rowling completa el podio, mientras que Drake, Cristiano Ronaldo y The Weeknd ocupan la cuarta, quinta y sexta ubicación de la lista, respectivamente. Hay un dato curioso sobre los raperos Drake y The Weeknd: mientras el primero logró escalar 65 lugares comparando su cuenta bancaria con la de 2016, el segundo se metió en el top ten por primera vez en su carrera.

¿Quién es el argentino al que mejor le está yendo económicamente en lo que va de 2017? Lionel Messi, que recién aparece en el puesto 14 por debajo de los US$ 83,5 millones que recaudó Justin Bieber. Por supuesto, el futbolista es el único del país que logró hacerse un hueco entre las cien estrellas que mencionan desde la publicación.

Durante 2016, el ranking había sido encabezado por la cantante Taylor Swift, que este año sufrió una importante disminución del 74% en lo que respecta a sus ingresos. La intérprete pasó de la exorbitante suma de 170 millones de dólares recaudados a apenas 44.

Ganancia en dólares

- Sean Combs: 130.000.000

- Beyoncé: 105.000.000

- J. K. Rowling: 95.000.000

- Drake: 94.000.000