Bob Dylan editará un disco triple este año

El ganador del último Premio Nobel de Literatura anunció que el 31 de marzo saldrá a la luz Triplicate, su nuevo trabajo de estudio que contará con treinta reversiones de clásicos estadounidenses de las décadas del 30, 40, 50 y 60

El año pasado fue atípico para el trovador, uno de los músicos más importantes del rock en inglés. Luego de que le otorgaran el Premio Nobel de Literatura por “haber creado nuevas expresiones poéticas en la gran tradición de la canción estadounidense”, Bob Dylan decidió no asistir a recibir el galardón, poniendo como excusa un problema en las cañerías de su hogar.

El músico confirmó el lanzamiento de Triplicate, un disco triple en el que homenajeará a Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, Ella Fitzgerald y otros grandes de la canción norteamericana.

El sucesor de Fallen angels, de principios del año pasado, tendrá una edición de vinilo de lujo, y los discos se llamarán Til the sun goes down (Hasta que se vaya el sol), Devil dolls (Muñecas del demonio) y Comin’ home late (Llegando tarde a casa). Además, cada uno de ellos contendrá temas que comparten una temática.

En Spotify, YouTube y iTunes ya se puede escuchar una hermosa versión de I could have told you, tema que popularizó el gran Sinatra, el artista más admirado por Bob, sobre quien opina que “nadie será capaz de alcanzarlo”.