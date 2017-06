Brian Trenchard-Smith: el director que inspira a Quentin Tarantino

Aunque es un cineasta vinculado al terror, en la Argentina se hizo conocido gracias a un clásico de los ochenta, Los bicivoladores, donde Nicole Kidman dio sus primeros pasos. En diálogo con este medio, habló de su carrera y de la relación que tiene con el creador de Pulp Fiction

Más allá de que en los últimos años se han estrenado varios títulos como La llamada o Actividad paranormal, las películas clasificadas dentro del terror siguen siendo un espacio de culto. Por eso, hablarle de Brian Trenchard-Smith a los cinéfilos argentinos probablemente no haga sonar ninguna campana. A menos que se les mencione Los bicivoladores (1983), la obra que dirigió y que contaba la historia de tres adolescentes muy habilidosos con sus bicicletas, que se meten en problemas con una banda de ladrones. Así, el panorama se aclara un poco.

La gran mayoría vio alguna vez el clásico filme que significó el comienzo de la carrera actoral para Nicole Kidman, descubierta, justamente, por Trenchard-Smith. “No encontrábamos un doble de riesgo para hacer sus tomas así que usamos un joven de 18 años con peluca”, contó el cineasta tiempo atrás, durante una entrevista.

Aunque explica que se encuentra bien en casi todos los estilos del cine de entretenimiento, Brian está muy ligado al horror. De hecho, gracias a una de sus producciones de principios de los ochenta, Turkey shoot (1982), el mismísimo Quentin Tarantino comenzó a tenerlo en estima. En este sentido, durante el estreno de la primera edición de Kill Bill, el reconocido director se tomó un tiempo para realizar una dedicatoria a la película de Trenchard-Smith. También en su obra Death proof (2007) hay un agradecimiento en los créditos para la cinta de Los bicivoladores.

En diálogo con diario Hoy, Brian habló de los proyectos audiovisuales en los que trabaja, de la novela que acaba de lanzar y de su relación con Tarantino.

—¿Qué vínculo mantenés con Quentin Tarantino?

—No lo veo bastante seguido. Es una persona muy ocupada, y todo el mundo quiere un poco de su atención. Me ha invitado a las proyecciones privadas de Bastardos sin gloria (2009) y Los 8 más odiados (2015) antes de terminarlas, para pedirme opiniones en cuestiones que estaba resolviendo.

—¿En qué estás trabajando hoy en día?

—En una película de acción y terror sobre soldados mejorados químicamente, Weapon of war, que espero poder realizar en China. Estoy intentando juntar los fondos para financiarla. Además, tengo una serie de crímenes y espionajes llamada Blowback con la que quiero llegar a un acuerdo con algún servicio de streaming online como Netflix para difundirla. Los dos proyectos se mostraron en el pasado festival de Cannes.

—¿Cuál es el género en el que te sentís más cómodo?

—Si bien disfruto el terror de calidad y las comedias de horror, no las torturas que rozan lo pornográfico, me veo a mí mismo como un multi-género, me siento a gusto con todas las formas que tiene el cine como entretenimiento. Me dedico a estudiar las necesidades de la audiencia para un género en particular y trato de cumplir con sus expectativas.

—Sin embargo, varias de tus producciones son de terror, ¿cuándo decidiste enfocarte en ese cine?

—Un incentivo es que los filmes se pueden hacer de forma económica, así que son fáciles de financiar. Los grandes obras de terror tienen no solo grandes momentos impactantes sino también una sensación continua de temor.

—¿Cuánto creés que influye la tecnología?

—Los avances tecnológicos les han dado a los fanáticos de las películas criaturas más espectaculares y oscuras. La última Alien: Covenant lleva el diseño de la criatura original a otro nivel.

—¿Qué podés contarme de la novela que publicaste hace poco, The headsman’s daughter (La hija del jefe)?

—El libro tiene giros bastante extraños en una historia en la que chocan las realidades políticas y culturales de dos sociedades diferentes. Si te gusta el ritmo y la ironía en mis obras, la podrás disfrutar.

También la escribí para hacer la película y preparé el guión de un piloto por si algún servicio de streaming la quiere producir. La protagonista puede tener varias aventuras una vez terminado el libro.