Britney Spears confesó por qué se rapó hace diez años

La cantante pop que brilló en 2000 habló de la crisis que tuvo hace diez años y contó los detalles del conflicto que sufrió que casi le arruina la carrera

Si hay un punto en la carrera de Britney Spears que todos, absolutamente todos recuerdan, tiene que ver con aquel momento en su vida en el que sorprendió al mundo entero colapsando en vivo y en directo mientras era perseguida por unos paparazzis. La situación llamó tanto la atención de sus fans como de los que se mantuvieron al margen de su carrera: la cantante era un ícono del pop, que hasta se mencionaba como la heredera de Madonna, pero que un día frenó en seco a raíz de la crisis que sufrió.

Ahora, la intér­prete parece estar retomando su sendero mediático y decidió contar qué le pasó en el año 2007, cuando se atrevió a raparse su rubia cabellera. “Creo que mis veinte fueron terribles: desde una edad temprana sentí que todo el mundo me estaba poniendo a prueba”, aseguró en una entrevista. “Sentía que mi vida era controlada por mucha gente y no me permitían ser”, agregó.

Vale recordar que diez años atrás no solo cambió drásticamente su imagen sino que también atacó el vehículo en el que se transportaba un fotógrafo y terminó internada. Por aquel entonces, su padre Jamie Spears, fue quien se hizo cargo de ella.

Por eso, la cantante confesó que viendo hacia atrás, comprendió que necesitaba relajarse un poco para no ser consumida por su propia vida laboral. “Creo que me tenía que dar más espacio en mi carrera y hacerme cargo de mi salud mental”, sostuvo Spears.

La artista indicó que hoy todo es diferente y que se encuentra en un “mejor momento de mi vida, mis hijos me ayudaron a darle forma a mi personalidad y me llenaron, hicieron que no me preocupara tanto por lo que me estaba pasando”, finalizó.