Cacho Castaña: “Chano tiene una banana en la oreja”

Cacho Castaña no suele criticar a sus colegas, y siempre tuvo códigos, pero se ve que las apariciones escandalosas de Chano Charpentier en las últimas semanas lo hartaron y saltó con munición gruesa contra el exlíder de Tan Biónica.

El cantante de Café La Humedad brindó duras declaraciones sobre el ex de Celeste Cid. “Creo que ni fresco puede grabar un disco este chico, tiene una banana en la oreja, perdoname. Quiso cantar y no pegó una nota. ¿De dónde lo sacaron? Este pibe era cantante de un grupo, metieron un éxito del car... y el pibe se encontró en un escenario con 50.000 personas. No tiene una carrera musical o una carrera artística. Este chico se mareó, es el resultado de un mal producto”, disparó el artista de 74 años.