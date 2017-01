Cancelaron un programa sobre Michael Jackson

Urban myths iba a recrear en clave humorística varios sucesos sobre famosos. El capítulo sobre el Rey del Pop fue censurado

El espectáculo Urban myths nació como una interesante idea de la cadena británica Sky Arts para recrear diversos mitos urbanos que incluían a varios famosos.

Se desarrollaron ocho episodios, entre los que se encontraban la frustrada carrera artística de Adolf Hitler, personificado por Iwan Rheon (Ramsay Bolton en Game of thrones), la vez que Bob Dylan (Eddie Marsan) conoció a Dave, el plomero, o cuando Cary Grant (Ben Chaplin) y Timothy Leary (Aiden Gillen) se involucraron con drogas en el set de Intriga internacional, el filme de Alfred Hitchcock.

Pero, como adelantó este medio, el que más controversia traería iba a ser sin dudas el capítulo que mostraría el increíble road trip protagonizado por Michael Jackson (Joseph Fiennes), Elizabeth Taylor (Stockard Channing) y Marlon Brando (Brian Cox), luego del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

La primera que alzó la voz fue la hija del Rey del Pop, Paris Jackson, quien en su cuenta de Twitter se quejó airadamente. “Me enoja que intencionalmente hayan querido insultar no solo a mi padre sino también a mi madrina Liz ¿dónde está el respeto? Ellos trabajaron con sangre, sudor y lágrimas por años para dejar profundos y excepcionales legados. Da vergüenza la interpretación. Me siento ofendida, honestamente me dan ganas de vomitar. Mi padre siempre hizo hincapié en lo mucho que lo enorgullecían sus raíces, nunca hubiese querido esto”, escribió la joven.

Por tal cuestión, las autoridades del canal decidieron levantar la emisión del capítulo a través de un comunicado: “No vamos a emitir el episodio Elizabeth, Michael y

Marlon debido a las preocupaciones manifestadas por la familia cercana de Michael Jackson. Nos habíamos dispuesto a mirar con candidez eventos supuestamente reales y por lo tanto no quisimos ofender a nadie. Joseph Fiennes apoya completamente nuestra decisión”.

Al momento de la noticia, en las redes sociales se indignaron con la determinación.