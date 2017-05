Cannes: premios para todos

La septuagésima edición del festival de cine más importante del mundo llegó a su fin en la ciudad francesa. El jurado presidido por Pedro Almodóvar no destacó ningún filme sobre el resto

El festival de cine de Cannes había arrancado con una polémica con Netflix. Así, hubo posturas a favor y en contra con respecto a que este fue el último año en que se aceptaron películas que no se estrenaron en la pantalla grande francesa, lo cual dejará afuera en las futuras ediciones a las producciones de la plataforma, salvo que encuentre en sus ejecutivos alguna estrategia, lo cual muy probablemente ocurrirá.

Finalmente, el jurado de la 70ª edición del evento, que presidió Pedro Almodóvar, uno de los máximos críticos de la empresa de contenidos audiovisuales, no eligió a ningún filme de los que había presentado el gigante del streaming. Pero hubo una gran variedad entre los ganadores, por lo que en mayor y menor medida casi todos quedaron contentos.

La ganadora de la Palma de Oro fue la comedia The square, del sueco Ruben Östlund. Almodóvar dijo sobre este filme: “Una de las grandes desgracias de la actualidad es la dictadura de lo políticamente correcto, y The square habla de eso contando cómo sus protagonistas viven un infierno por ello”.

El galardón a mejor director quedó para Sofia Coppola por The beguiled, y el premio Grand Prix se lo llevó 120 pulsaciones por minuto, protagonizada por el argentino Nahuel Pérez Biscayart. Este último perdió el premio a mejor actor ante Joaquin Phoenix, quien se mostró sorprendido al ser elegido por su papel en You were never really here, que dirigió la notable realizadora Lynne Ramsay.

Por su parte, el mejor rol protagónico femenino fue para Diane Kruger por In the fade, del alemán con ascendencia turca, Fatih Akin. El premio del jurado se lo llevó Nelyubov, del ruso Andréi Zviáguintsev.

La Argentina se quedó con las ganas en la sección Una cierta mirada, ya que La cordillera y La novia del desierto no pudieron con A man of integrity del iraní Mohammad Rasoulof. Además, el premio especial por el septuagésimo aniversario se lo llevó Nicole Kidman, protagonista de la cinta de Coppola.