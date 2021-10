Carmen Borla: “El arte es una forma de descubrirme”

Nacida en un hogar repleto de música, Carmen Borla incursionó en el oficio de cantante y, al llegar a la primera juventud, decidió instalarse en Estados Unidos para impulsar su carrera. A lo largo de los años, fue encontrándose influenciada por estrellas de la canción tales como Amy Winehouse, Jacob Collier, Mercedes Sosa, Charly García, Spinetta, Erykah Badu, Childish Gambino, Frank Ocean, Hebe, D’Angelo, Queen, Los Beatles, Jorge Drexler, Kevin Johansen y Nafta.

Con la música como forma de comunicación, Carmen puso manos a la obra para componer y grabar Sugar; una canción en inglés e inherente videoclip, que contó con la participación de Rafael Urbina, Carlos Mas, Dave Mcnair, Jerry Soto, Rainer Diazcom, Fernando Colombet, Ismael Baiz, David Alastre, Paloma Muñoz, Camila Zitelli, Ivi Uman y Silvana Salazar.

Durante una entrevista con este multimedio, Carmen repasó su trayectoria internacional y brindó detalles de su material reciente.

—En este contexto de aperturas paulatinas, ¿qué se siente regresar a Argentina con tu carrera en pleno auge?

—¡Volver a casa siempre hace bien! Es verdad que esta vez es diferente, porque siento que finalmente mi carrera toma forma. Después de mil tropiezos y obstáculos, en este presente, estoy haciendo lo que amo, que es compartir historias a través de mi música. Es más, hace pocos días salió el primer sencillo del futuro álbum y su videoclip, que se titula Sugar. Esta obra implica una nueva etapa, en la que pongo mucho foco a mi faz de cantautora.

—¿Cuáles fueron las fuentes de inspiración para llevar a cabo esta obra musical e inherente clip?

—Este adelanto de mi disco se titula Sugar y habla de esas relaciones que sabemos de antemano que no van a terminar bien. Sin embargo, somos conscientes que nos llaman la atención, nos seducen, nos divierten mucho en el momento en que se viven. Por ejemplo, decimos sí, pero en el interior algo fuerte dice no. Son dulces pero nos empalagan muy rápido. En parte, los detalles de la letra vienen de experiencias mías, pero también hay una dosis muy grande de mi forma de vivir o visualizar las gracias, relatos, historias, anécdotas que me cuentan mis amistades o gente conocida. Al componer la melodía, quería que sea pegajosa, divertida, así como un guiño a ese juego de tentaciones.

—Residís en el extranjero desde hace tiempo, ¿cómo observás la escena artística en Argentina?

—Este es un país muy rico en talento, tanto sea en la música, teatro, cine, entre otras expresiones. Lo que me parece más interesante de los artistas que están surgiendo ahora es la frescura en la mezcla de estilos que proponen. Hoy en día tenés inmensas colaboraciones y una fluidez mucho más grande en lo que el artista se permite hacer. ¡Nadie se quiere amoldar a una categoría y eso esta buenísimo!

Una artista imparable, enfocada en conquistar sus objetivos

—¿Qué presentaciones te traés entre manos? ¿Vas a estar en fechas o conciertos? ¿Volverías a Argentina?

—Estoy por confirmar un par de conciertos en Nueva York y me encantaría poder presentarme en Argentina a fin de año, principios del próximo.

—Además, ¿cuáles otros asuntos te mantienen ocupada?

—Estoy ocupada en hacer lo que amo. También dentro de poco lanzo el segundo tema y el video del mismo. Por otra parte, a principios del próximo año, tendré listo el álbum entero para darlo a conocer en todo el mundo. En lo personal, lo que más deseo es viajar y poder tocar en todos lados. Asimismo el arte, para mí, es una manera de seguir descubriéndome a mí misma y al mundo.